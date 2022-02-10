 Команда саночников принесла Германии шестое золото Олимпиады в Пекине | Новости из Германии о Германии | DW | 10.02.2022

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Германия

Команда саночников принесла Германии шестое золото Олимпиады в Пекине

Сборная ФРГ с шестью золотыми и тремя серебряными наградами возглавила таблицу неофициального медального зачета.

Саночники из Германии Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Саночники из Германии Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Саночники из Германии Натали (Natalie Geisenberger), Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig), Тобиас Вендль (Tobias Wendl) и Тобиас Арльт (Tobias Arlt) завоевали в четверг, 10 февраля, золотые медали в командной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Немецкие спортсмены показали результат 3 минуты 3,406 секунды. Серебряные медали достались спортсменам из Австрии, бронзовые - латвийцам.

Командная эстафета на Олимпийских играх проводится с 2014 года, немецкие саночники выигрывают ее третий раз подряд. Спортсмены сборной Германии победили во всех дисциплинах в санном спорте на Играх в Пекине. Натали Гайзенбергер, которая за годы своей олимпийской карьеры завоевала шесть золотых и одну бронзовую медаль, стала самой успешной немецкой спортсменской за всю историю зимних Олимпиад. Две золотые наградыона получила в Пекине.

По итогам девятого дня соревнований немцы лидируют в неофициальном медальном зачете. В их активе шесть золотых и три серебряные награды. Вторыми идут норвежцы (5-3-4), третьи - австрийцы (4-5-4). Сборная Олимпийского комитета России занимает 9-е место (2-3-6). 

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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