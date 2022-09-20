Правила хранения данных абонентов в ФРГ нарушают законы ЕС

По мнению Европейского суда, принятые в Германии правила хранения личных данных несовместимы с законодательством Евросоюза. Общее и неизбирательное сохранение телекоммуникационных данных пользователей интернета и абонентов телефонной связи, в частности об их соединениях и их местоположении, противоречит европейским законам, заявила во вторник, 20 сентября, высшая судебная инстанция ЕС в Люксембурге.

Исключением при этом является ситуация, когда существует серьезная угроза национальной безопасности. Кроме того, допустимо сохранение IP-адресов, говорится в решении Европейского суда.

Как отмечают судьи, набор данных о звонках, связях по IP и местонахождении владельцев мобильных телефонов может позволить сделать очень точные выводы об их частной жизни, например, их повседневных привычках и социальной среде. Это, в свою очередь, делает возможным создание профиля этих людей, что является вмешательством в основные права граждан, подчеркнул суд в Люксембурге.

Спорное положение в немецком законодательстве

Конкретно в иске шла речь о судебном разбирательстве Федерального агентства по сетям ФРГ с интернет-провайдером SpaceNet и телекоммуникационным концерном Deutsche Telekom. Компании пытались оспорить требования властей сохранять определенные данные на случай, если они потребуются властям, в частности, информацию о времени и участниках телефонных звонков и их длительности. При этом содержание коммуникационных соединений власти Германии хранить не требуют.

Федеральное агентство по сетям приостановило действие соответствующего распоряжения в 2017 году спустя несколько дней после его вступления в силу из-за решения Высшего административного суда в Мюнстере. Этот суд решил удовлетворил иск SpaceNet и заявил, что компания не должна сохранять телекоммуникационные данные.

В Германии уже долгие годы ведутся споры о необходимости и приемлемости так называемого резервного хранения данных. Политики в сфере безопасности видят в этом процессе важный инструмент для борьбы с организованной преступностью, детской порнографией и терроризмом. В свою очередь правозащитники и защитники прав потребителей заявляют о недопустимом вмешательстве в сферу частной жизни.

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