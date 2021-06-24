Что немцы говорят о солнце? (фотогалерея)

''Солнце'' в немецком языке

Уходи с глаз долой!

"Отойди от моего солнца!", или "Отойди и не загораживай мне солнце!" ("Geh mir aus der Sonne!"). Согласно легенде, именно таков был ответ Диогена, когда Александр Македонский выразил готовность исполнить любое желание философа - ведь у него было все. Сегодня немцы употребляют это выражение в разговорной речи, когда хотят, чтобы их оставили в покое. Эквивалент в русском языке: "Уходи с глаз долой!"