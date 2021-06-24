 Что немцы говорят о солнце? (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.06.2021

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Культура и стиль жизни

Что немцы говорят о солнце? (фотогалерея)

Немецкий язык богат пословицами и поговорками о солнце - на все случаи жизни и времена года.

  • На пляже

    ''Солнце'' в немецком языке

    Нежиться под солнцем

    Когда мы слышим слово "заправляться", первое, что приходит на ум, - это топливо, автомобили, автозаправочные станции. Но в разговорном немецком "Sonne tanken" (дословно - "заправляться солнцем") означает "загорать", "наслаждаться солнцем", "греться под солнцем", "нежиться на солнце". Ах, как же хочется на пляж!

  • На вершине дюны

    ''Солнце'' в немецком языке

    Носить в своем сердце солнце

    Люди, носящие в своем сердце солнце ("Sonne im Herzen haben" - дословно "иметь в своем сердце солнце"), всегда открыты, стараются не расставаться с хорошим настроением, с оптимизмом смотрят в будущее и заражают своим позитивным настроем других - так же, как солнце, которое согревает всех, кто попадает под его лучи.

  • Колосья пшеницы в лучах солнца

    ''Солнце'' в немецком языке

    Холодный и солнечный март - к хорошему урожаю?

    Существует немало старинных народных примет на урожай. В Германии пользуется популярностью пословица: "Im März kalt und Sonnenschein, wird's eine gute Ernte sein". Это можно перевести как "Холодный и солнечный март - к хорошему урожаю". Если верить этой мудрости, то урожай в нынешнем году в Германии будет не очень богатым, ибо март выдался в меру солнечным и не особенно холодным. Время покажет...

  • Радуга над лесом

    ''Солнце'' в немецком языке

    После дождя всегда приходит солнце

    Дождь сменяется солнцем ("Auf Regen folgt Sonnenschein"), не правда ли? Так что не отчаивайтесь, если у вас сейчас - не самый лучший период в жизни. За плохими днями обязательно последуют хорошие, в конце туннеля всегда есть свет.

  • Закат солнца

    ''Солнце'' в немецком языке

    Уходи с глаз долой!

    "Отойди от моего солнца!", или "Отойди и не загораживай мне солнце!" ("Geh mir aus der Sonne!"). Согласно легенде, именно таков был ответ Диогена, когда Александр Македонский выразил готовность исполнить любое желание философа - ведь у него было все. Сегодня немцы употребляют это выражение в разговорной речи, когда хотят, чтобы их оставили в покое. Эквивалент в русском языке: "Уходи с глаз долой!"

  • Восход солнца

    ''Солнце'' в немецком языке

    Шила в мешке не утаишь

    Шила в мешке не утаишь, все тайное становится явным. Такой же смысл имеет немецкая пословица "Die Sonne bringt es an den Tag" ("Солнце проливает свет", "Солнце выводит на чистую воду"). Иными словами, ложь, фальшь, совершенное преступление, как бы их ни скрывали, рано или поздно все равно вскроются.

  • Гора Вестрахорн в Исландии

    ''Солнце'' в немецком языке

    Это ясно, как божий день

    Это ясно, как божий день. Это ясно, как дважды два. Это очевидно. Это несомненно. Чтобы выразить такую мысль, немцы обычно говорят: "Das ist sonnenklar!" Очень популярно среди них и такое выражение с аналогичным значением: "Klar wie Kloßbrühe" (дословно - "Ясно, как суп с клецками").

  • На вершине горы во время заката

    ''Солнце'' в немецком языке

    Встать на солнечную сторону жизни

    У того, кому удалось встать на солнечную сторону жизни ("auf der Sonnenseite des Lebens stehen"), все идет прекрасно, ему сопутствует удача и успех. Весь мир у его ног.

  • Восход солнца над холмом

    ''Солнце'' в немецком языке

    Вот и солнце!

    Представьте, что при вашем появлении в офисе ваш немецкий коллега восклицает: "А вот и солнце встает!" ("Da geht die Sonne auf!"). Это значит, что он ужасно рад вас видеть. Для него вы - все равно что свет в окошке.

    Автор: Луиза Шефер, Наталия Королева


  • На пляже

    ''Солнце'' в немецком языке

    Нежиться под солнцем

    Когда мы слышим слово "заправляться", первое, что приходит на ум, - это топливо, автомобили, автозаправочные станции. Но в разговорном немецком "Sonne tanken" (дословно - "заправляться солнцем") означает "загорать", "наслаждаться солнцем", "греться под солнцем", "нежиться на солнце". Ах, как же хочется на пляж!

  • На вершине дюны

    ''Солнце'' в немецком языке

    Носить в своем сердце солнце

    Люди, носящие в своем сердце солнце ("Sonne im Herzen haben" - дословно "иметь в своем сердце солнце"), всегда открыты, стараются не расставаться с хорошим настроением, с оптимизмом смотрят в будущее и заражают своим позитивным настроем других - так же, как солнце, которое согревает всех, кто попадает под его лучи.

  • Колосья пшеницы в лучах солнца

    ''Солнце'' в немецком языке

    Холодный и солнечный март - к хорошему урожаю?

    Существует немало старинных народных примет на урожай. В Германии пользуется популярностью пословица: "Im März kalt und Sonnenschein, wird's eine gute Ernte sein". Это можно перевести как "Холодный и солнечный март - к хорошему урожаю". Если верить этой мудрости, то урожай в нынешнем году в Германии будет не очень богатым, ибо март выдался в меру солнечным и не особенно холодным. Время покажет...

  • Радуга над лесом

    ''Солнце'' в немецком языке

    После дождя всегда приходит солнце

    Дождь сменяется солнцем ("Auf Regen folgt Sonnenschein"), не правда ли? Так что не отчаивайтесь, если у вас сейчас - не самый лучший период в жизни. За плохими днями обязательно последуют хорошие, в конце туннеля всегда есть свет.

  • Закат солнца

    ''Солнце'' в немецком языке

    Уходи с глаз долой!

    "Отойди от моего солнца!", или "Отойди и не загораживай мне солнце!" ("Geh mir aus der Sonne!"). Согласно легенде, именно таков был ответ Диогена, когда Александр Македонский выразил готовность исполнить любое желание философа - ведь у него было все. Сегодня немцы употребляют это выражение в разговорной речи, когда хотят, чтобы их оставили в покое. Эквивалент в русском языке: "Уходи с глаз долой!"

  • Восход солнца

    ''Солнце'' в немецком языке

    Шила в мешке не утаишь

    Шила в мешке не утаишь, все тайное становится явным. Такой же смысл имеет немецкая пословица "Die Sonne bringt es an den Tag" ("Солнце проливает свет", "Солнце выводит на чистую воду"). Иными словами, ложь, фальшь, совершенное преступление, как бы их ни скрывали, рано или поздно все равно вскроются.

  • Гора Вестрахорн в Исландии

    ''Солнце'' в немецком языке

    Это ясно, как божий день

    Это ясно, как божий день. Это ясно, как дважды два. Это очевидно. Это несомненно. Чтобы выразить такую мысль, немцы обычно говорят: "Das ist sonnenklar!" Очень популярно среди них и такое выражение с аналогичным значением: "Klar wie Kloßbrühe" (дословно - "Ясно, как суп с клецками").

  • На вершине горы во время заката

    ''Солнце'' в немецком языке

    Встать на солнечную сторону жизни

    У того, кому удалось встать на солнечную сторону жизни ("auf der Sonnenseite des Lebens stehen"), все идет прекрасно, ему сопутствует удача и успех. Весь мир у его ног.

  • Восход солнца над холмом

    ''Солнце'' в немецком языке

    Вот и солнце!

    Представьте, что при вашем появлении в офисе ваш немецкий коллега восклицает: "А вот и солнце встает!" ("Da geht die Sonne auf!"). Это значит, что он ужасно рад вас видеть. Для него вы - все равно что свет в окошке.

    Автор: Луиза Шефер, Наталия Королева


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