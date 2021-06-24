Что немцы говорят о солнце? (фотогалерея)

Немецкий язык богат пословицами и поговорками о солнце - на все случаи жизни и времена года.
Экологичный транспорт должен быть экологичным во всем, поэтому немецкие железнодорожники делают ставку на возобновляемые источники энергии.
Невероятно, но факт: немцы и русские не так сильно отличаются друг от друга, как это обычно считается. Во всяком случае, в том, как они думают и говорят о счастье.
Мы уже знакомили вас с немецкими пословицами и поговорками про детей, животных, птиц, лес, сад и огород... Сегодня речь пойдет о частях тела: голове, животе, ногах - и так далее.
"Тяжелые мальчики" и "девочки на побегушках"? Некоторые немецкие пословицы и поговорки про детей очень похожи на русские, другие - нет.
Почти 300 видов птиц обитают в Германии в природе. Плюс разные домашние виды. Не удивительно, что птиц так много и в немецком языке - в пословицах, поговорках, фразеологизмах.