Немецкие полицейские покинут Афганистан до конца апреля

В рамках вывода международных сил из Афганистана до конца апреля эту страну покинут немецкие полицейские, помогавшие в подготовке сотрудников местных правоохранительных органов. Остающиеся в Кабуле 20 сотрудников немецкой полиции вернутся в Германию до 30 апреля, сообщил представитель МВД ФРГ в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 22 апреля.

Накануне министерство обороны Германии проинформировало профильный комитет бундестага о предполагаемом завершении миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), в которой участвует бундесвер, к 4 июля. Окончательное решение о дате вывода войск примет Совет НАТО. Ранее предполагалось, что вывод сил бундесвера из Афганистана завершится в середине августа.

США продлили вывод войск из Афганистана

США при бывшем президенте Дональде Трампе договорились с талибами о выводе иностранных войск из Афганистана до 1 мая, но преемник Трампа Джо Байден в апреле продлил вывод американских войск из Афганистана до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Незадолго до объявления главы Белого дома талибы заявили о бойкоте любых международных конференций по Афганистану до тех пор, пока его не покинут все иностранные военнослужащие.

В феврале 2020 года США и талибы согласоваливывод американских войск до 1 мая 2021 года. В ответ "Талибан" согласился участвовать в прямых мирных переговорах с правительством Афганистана, которые проходят с сентября в Катаре, но до сих пор не принесли особых успехов. Кроме того, талибы обязались гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Договор знаменовал собой важный шаг в движении к мирному разрешению конфликта, переговоры длились более полутора лет.

В Берлине заявляют об усилении рисков в Афганистане

В начале апреля министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила о росте угрозы для немецких солдат, дислоцированных в этой стране. По ее словам, исламское радикальное движение "Талибан" планирует новые нападения на тот случай, если западные войска, вопреки заключенной договоренности, останутся в Афганистане и после 30 апреля. Поэтому она, по согласованию с военным руководством Германии, распорядилась усилить меры по обеспечению безопасности немецких солдат на Гиндукуше.

Германский бундестаг уже продлил миссию немецких солдат в Афганистане до конца января 2022 года. С марта 2002 года до 200 сотрудников Федеральной полиции Германии участвовали в создании гражданских правоохранительных органов в Афганистане и провели обучение и повышение квалификации более 80 тысяч местных полицейских. В общей сложности в Афганистане сейчас находятся около 9600 военнослужащих из 36 стран НАТО, среди них 1100 представителей бундесвера.

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