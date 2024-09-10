  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоГермания

Немецкие омбудсмены призвали усилить защиту от дискриминации

Ольга Лебедева
10 сентября 2024 г.

В 2021-2023 годах в Федеральное антидискриминационное ведомство обратились более 20 тысяч пострадавших от неравного обращения. Немецкие уполномоченные призвали реформировать антидискриминационный закон.

https://p.dw.com/p/4kT4W
Посетители бундестага и флаг Германии
Омбудсмены призвали правительство реформировать антидискриминационное законодательствоФото: Achille Abboud/IMAGO

Восемь уполномоченных правительства ФРГ по борьбе с дискриминацией призвали правящую коалицию усилить защиту жителей Германии от незаконного ограничения их прав и свобод. Во вторник, 10 сентября, омбудсмены представили совместный доклад о проблемах дискриминации в различных сферах жизни, в котором заявили о необходимости реформировать федеральный Закон о равном обращении.

Как отмечается в докладе, с 2021 по 2023 годы в Федеральное антидискриминационное ведомство обратились за помощью 20,6 тысячи человек, которые пожаловались на дискриминацию из-за этнического происхождения, пола, религии, убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной идентичности. Особенно часто жители Германии указывали на несправедливое обращение с ними по расистским или антисемитским убеждениям.

Большое число незафиксированных случаев дискриминации

По словам авторов доклада, число жалоб жителей Германии на дискриминацию постоянно увеличивается, причем имеются все основания предполагать наличие большого числа незарегистрированных случаев ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других проявлений дискриминации. Опросы свидетельствуют, что с неравным обращением сталкивались от 16 до 30 процентов населения ФРГ.

Между тем действующее законодательство во многих случаях не помогает пострадавшим, заявила уполномоченная по борьбе с дискриминацией Ферда Атаман (Ferda Ataman). Это ставит под угрозу демократию и сплоченность немецкого общества, подчеркнули авторы доклада.

Немецкие омбудсмены среди прочего потребовали изменить закон о равном обращении так, чтобы его применяли и к действиям представителей государства, в том числе чиновников, служащих полиции и сотрудников органов правосудия.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Нью-Йорк, 26 июня 2022 года

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

Летом 2022 года по всему миру проходят многочисленные гей-парады. Тысячи людей выходят на улицы в защиту прав ЛГБТИ-сообщества.
Культура1 июля 2022 г.9 фото
external

Расизм в Германии: есть или нет? (18.01.2023)

Расизм в Германии: есть или нет? (18.01.2023)

Почти все жители Германии считают, что в стране есть проблема расизма. Таковы результаты исследования "Расистские реалии", базирующегося на данных полиции, юстиции, ученых, и движений гражданского общества.
Общество18 января 2023 г.02:45 мин.
Требование внести изменения в Основной закон было главным на гей-параде в Берлине 27 июля 2024 года

Внесут ли в конституцию ФРГ поправки о запрете дискриминации ЛГБТ?

Внесут ли в конституцию ФРГ поправки о запрете дискриминации ЛГБТ?

Правительство Германии хочет закрепить в конституции ФРГ защиту ЛГБТК+, но консерваторы выступают против этого. Для внесения поправок в Основной закон о запрете дискриминации необходимо большинство в две трети голосов.
Права человека5 августа 2024 г.
Показать еще