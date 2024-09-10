Немецкие омбудсмены призвали усилить защиту от дискриминации

В 2021-2023 годах в Федеральное антидискриминационное ведомство обратились более 20 тысяч пострадавших от неравного обращения. Немецкие уполномоченные призвали реформировать антидискриминационный закон.

Восемь уполномоченных правительства ФРГ по борьбе с дискриминацией призвали правящую коалицию усилить защиту жителей Германии от незаконного ограничения их прав и свобод. Во вторник, 10 сентября, омбудсмены представили совместный доклад о проблемах дискриминации в различных сферах жизни, в котором заявили о необходимости реформировать федеральный Закон о равном обращении.

Как отмечается в докладе, с 2021 по 2023 годы в Федеральное антидискриминационное ведомство обратились за помощью 20,6 тысячи человек, которые пожаловались на дискриминацию из-за этнического происхождения, пола, религии, убеждений, инвалидности, возраста или сексуальной идентичности. Особенно часто жители Германии указывали на несправедливое обращение с ними по расистским или антисемитским убеждениям.

Большое число незафиксированных случаев дискриминации

По словам авторов доклада, число жалоб жителей Германии на дискриминацию постоянно увеличивается, причем имеются все основания предполагать наличие большого числа незарегистрированных случаев ксенофобии, расизма, гомофобии, сексизма и других проявлений дискриминации. Опросы свидетельствуют, что с неравным обращением сталкивались от 16 до 30 процентов населения ФРГ.

Между тем действующее законодательство во многих случаях не помогает пострадавшим, заявила уполномоченная по борьбе с дискриминацией Ферда Атаман (Ferda Ataman). Это ставит под угрозу демократию и сплоченность немецкого общества, подчеркнули авторы доклада.

Немецкие омбудсмены среди прочего потребовали изменить закон о равном обращении так, чтобы его применяли и к действиям представителей государства, в том числе чиновников, служащих полиции и сотрудников органов правосудия.