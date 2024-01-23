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Немецкие машинисты начинают шестидневную забастовку

Александр Дельфинов
23 января 2024 г.

Стачку начнут в ночь на 24 января и могут приостановить, если концерн Deutsche Bahn согласится на новое предложение профсоюза. Железнодорожники требуют сократить рабочую неделю.

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Поезда на главном вокзале Ганновера
Поезда на главном вокзале ГанновераФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Немецкие машинисты в ночь на среду, 24 января, начинают новую забастовку, требуя сократить рабочую неделю при сохранении заработной платы. Она должна продлиться шесть дней - акцию планируют завершить лишь в начале следующей недели - 29 января.

Как в тот же вечер сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk, немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта (GDL) сделал новое предложение по урегулированию спора о заработной плате железнодорожному концерну Deutsche Bahn. По этим данным, предложение включает в себя модель постепенного сокращения рабочего времени. Если концерн на него согласится, забастовка может быть приостановлена, однако сначала должны быть проведены переговоры, уточняется в сообщении.

В результате забастовки значительная часть пассажирского транспорта с самого раннего утра не будет работать, это касается как поездов дальнего следования, так и региональных составов, в том числе поездов ближнего сообщения (S-Bahn), в таких крупных городах, как, например, Берлин и Гамбург, фактически выполняющих функцию городского транспорта, а в других федеральных землях курсирующих между разными населенными пунктами. Многие поезда будут отменены, пассажирам предлагается узнавать об изменениях на интернет-сайтах Deutsche Bahn и в соответствующих приложениях для мобильных приборов. При этом машинисты грузовых поездов начали забастовку раньше - уже с 18 часов 23 января.

Это вторая забастовка в новом году

Машинисты проводят уже вторую забастовку в наступившем году. Предыдущая забастовка длилась три дня - с 10 по 12 января. На время стачки компания Deutsche Bahn ввела чрезвычайное расписание, в котором было отменено около 80% поездов дальнего следования и значительное число региональных и пригородных поездов.

Тарифные переговоры профсоюза с DB приостановлены

Тарифные переговоры профсоюза GDL, уже трижды подкреплявшего свои требования забастовками, с Deutsche Bahn  провалились, в частности, из-за несогласия концерна сократить рабочую неделю машинистов с нынешних 38 до 35 часов при полном сохранении заработной платы.

19 января Deutsche Bahn представил свое новое компромиссное предложение, которое включало возможность сокращения рабочего времени до 37 часов в неделю с 2026 года при сохранении заработной платы. В качестве альтернативы машинисты могли бы рассчитывать на более значительное повышение заработной платы. Однако представители GDL отвергли это предложение.

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