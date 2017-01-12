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Заблуждение Путина, или Что еще в Германии говорят о причинах запрета на вещание DW в России (04.02.2022)

В Берлине считают, история с RT DE могла быть лишь поводом для запрета на вещание DW в России. В организации "Репортеры без границ" считают решение Москвы неадекватным. Кремлинолог Ханс-Хеннинг Шрёдер считает, что в РФ мало что изменится. По мнению немецкого профессора, Путин, Лавров, Патрушев привыкли считать, что Запад - враг, но вряд ли что-то заставит их изменить эту точку зрения.