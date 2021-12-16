Немецкие эксперты о дефиците газа в Германии и политических играх Кремля (22.12.2021)

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Дефицит газа в Европе и политические игры Кремля - немецкие эксперты о непростой ситуации на рынке энергоносителей.
Спотовая цена на газ в Европе по январским фьючерсам превысила 2000 долларов за тысячу кубометров.
Кризис у границ Украины разворачивается на фоне чрезвычайно высоких цен на энергоносители. РФ использует газ как политический инструмент, считает Жозеп Боррель.
Правительства ФРГ и США договорились о закрытии "Северного потока - 2" в случае военной агрессии РФ против Украины. В Белом доме надеются, что Кремль не станет рисковать.
Европарламент требует жестких санкции против РФ, если она решит напасть на Украину, и призывает не вводить в эксплуатацию "Северный поток - 2". О чем еще говорится в новой резолюции?
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