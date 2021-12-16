 Немецкие эксперты о дефиците газа в Германии и политических играх Кремля (22.12.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 22.12.2021

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Немецкие эксперты о дефиците газа в Германии и политических играх Кремля (22.12.2021)

Дефицит газа в Европе и политические игры Кремля - немецкие эксперты о непростой ситуации на рынке энергоносителей.

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