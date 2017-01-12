Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины
Самая высокая церковь в мире, самые большие городские античные ворота, символ воссоединения Германии - в сине-желтых тонах.
В конце февраля - начале марта с наступлением темноты разные здания, сооружения и архитектурные памятники в Германии подсвечивают в цветах флага Украины - в знак солидарности и поддержки. Здесь мы собрали некоторые такие фотографии. На этом снимке изображен Ульмский собор со 160-метровой колокольней - самая высокая церковь в мире.
Старая ратуша в ганзейском городе Штральзунд - памятник кирпичной готики.
"Берлинер ансамбль" или "Берлинский ансамбль" - один из самых знаменитых театров Германии, основанный Бертольтом Брехтом.
Пропилеи на Кёнигсплац в Мюнхене. "Ворота площади" - копия входа в храм на Акрополе.
Футбольный стадион RheinEnergieStadion в Кельне.
Световые рекламные табло на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне.
Станция метро Hafencity-Universität в Гамбурге.
В конце февраля - начале марта с наступлением темноты разные здания, сооружения и архитектурные памятники в Германии подсвечивают в цветах флага Украины - в знак солидарности и поддержки. Здесь мы собрали некоторые такие фотографии. На этом снимке изображен Ульмский собор со 160-метровой колокольней - самая высокая церковь в мире.