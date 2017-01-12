 Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

По Германии

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

Самая высокая церковь в мире, самые большие городские античные ворота, символ воссоединения Германии - в сине-желтых тонах.

  • Ульм

    В конце февраля - начале марта с наступлением темноты разные здания, сооружения и архитектурные памятники в Германии подсвечивают в цветах флага Украины - в знак солидарности и поддержки. Здесь мы собрали некоторые такие фотографии. На этом снимке изображен Ульмский собор со 160-метровой колокольней - самая высокая церковь в мире.

  • Берлине
    Еще по теме

    Бранденбургские ворота в Берлине - главный символ немецкой столицы.

  • Трир
    Еще по теме

    "Черные ворота" - Порта Нигра в Трире являются самыми большими и наиболее хорошо сохранившимися городскими античными воротами в мире.

  • Франкфурт-на-Майне

    Телевизионная башны Europaturm во Франкфурте-на-Майне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Футбольный стадион во Франкфурте-на-Майне.

  • Гамбурге
    Еще по теме

    Эльбская филармония - новый архитектурный символ Гамбурга.

  • Штральзунд
    Еще по теме

    Старая ратуша в ганзейском городе Штральзунд - памятник кирпичной готики.

  • Берлин

    "Берлинер ансамбль" или "Берлинский ансамбль" - один из самых знаменитых театров Германии, основанный Бертольтом Брехтом.

  • Мюнхен

    Пропилеи на Кёнигсплац в Мюнхене. "Ворота площади" - копия входа в храм на Акрополе.

  • Кельн

    Футбольный стадион RheinEnergieStadion в Кельне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Световые рекламные табло на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне.

  • Гамбург

    Станция метро Hafencity-Universität в Гамбурге.


  • Ульм

    В конце февраля - начале марта с наступлением темноты разные здания, сооружения и архитектурные памятники в Германии подсвечивают в цветах флага Украины - в знак солидарности и поддержки. Здесь мы собрали некоторые такие фотографии. На этом снимке изображен Ульмский собор со 160-метровой колокольней - самая высокая церковь в мире.

  • Берлине
    Еще по теме

    Бранденбургские ворота в Берлине - главный символ немецкой столицы.

  • Трир
    Еще по теме

    "Черные ворота" - Порта Нигра в Трире являются самыми большими и наиболее хорошо сохранившимися городскими античными воротами в мире.

  • Франкфурт-на-Майне

    Телевизионная башны Europaturm во Франкфурте-на-Майне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Футбольный стадион во Франкфурте-на-Майне.

  • Гамбурге
    Еще по теме

    Эльбская филармония - новый архитектурный символ Гамбурга.

  • Штральзунд
    Еще по теме

    Старая ратуша в ганзейском городе Штральзунд - памятник кирпичной готики.

  • Берлин

    "Берлинер ансамбль" или "Берлинский ансамбль" - один из самых знаменитых театров Германии, основанный Бертольтом Брехтом.

  • Мюнхен

    Пропилеи на Кёнигсплац в Мюнхене. "Ворота площади" - копия входа в храм на Акрополе.

  • Кельн

    Футбольный стадион RheinEnergieStadion в Кельне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Световые рекламные табло на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне.

  • Гамбург

    Станция метро Hafencity-Universität в Гамбурге.


Другие сюжеты в медиатеке

Говорить с Путиным можно только с позиции силы, заявил Джон Маккейн в интервью Жанне Немцовой.

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

Немецкие СМИ: Липовые дипломы и шпионские страсти

Немецкие СМИ: "Липовые" дипломы и шпионские страсти 15.02.2013

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники?

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники? 11.02.2013

Немецкие СМИ: Боль Сталинграда жива в российском обществе

Немецкие СМИ: Боль Сталинграда жива в российском обществе 08.02.2013

Читайте также

Достопримечательности Германии - в цветах украинского флага (фотогалерея)

Достопримечательности Германии - в цветах украинского флага (фотогалерея) 04.03.2022

Самая высокая церковь в мире, самые большие городские античные ворота, символ воссоединения Германии и другие немецкие достопримечательности - в сине-желтых тонах.

Alexej Nawalny, Oppositionspolitiker aus Russland, ist während einer Gerichtsverhandlung per Video aus einem Gefängnis zugeschaltet. (zu dpa «Putin-Gegner Nawalny ein Jahr in Haft: Der Kampf geht weiter») +++ dpa-Bildfunk +++

Навальный призвал россиян выходить на протесты против вторжения в Украину 02.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 2 марта.