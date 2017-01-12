Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины

В конце февраля - начале марта с наступлением темноты разные здания, сооружения и архитектурные памятники в Германии подсвечивают в цветах флага Украины - в знак солидарности и поддержки. Здесь мы собрали некоторые такие фотографии. На этом снимке изображен Ульмский собор со 160-метровой колокольней - самая высокая церковь в мире.