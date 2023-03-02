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Въезд на территорию Северной ФрисландииФото: Frank Molter/dpa/picture alliance
КультураГермания

В Германии депутаты отказались от немецкого языка

Вера Фридрих
1 ч. назад

Депутаты на время отказались от литературного немецкого языка. В ходе 45-минутного заседания бундестага они впервые будут дебатировать сразу на нескольких миноритарных языках, встречающихся в Германии.

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Дебаты о мерах по сохранению и популяризации в Германии миноритарных языков состоятся в бундестаге в четверг, 2 марта. 45-минутное заседание немецких парламентариев приурочено к 25-летию вступления в силу Европейской хартии региональных языков. Было принято решение провести его с использованием миноритарных языков, используемых и находящихся под защитой в Германии.

Депутаты будут выступать на нижненемецком (Plattdeutsch), на фризских языках (обычно их обозначают единым понятием - Friesisch, хотя речь при этом идет о нескольких диалектах, весьма далеких друг от друга) и на датском, сообщает информационное агентство dpa.

"Это определенно будут оживленные дебаты, - заявил в интервью агентству депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии из Восточной Фризии Йохан Затхофф (Johann Saathoff). - Эта идея возникла спонтанно". Надо отметить, что региональные языки периодически используются в бундестаге во время выступлений отдельных спикеров, однако подобные многоязычные дебаты будут проходить впервые.

Гюде Йенсен - депутат от Свободной демократической партии Германии и носительница нижненемецкого языка
Гюде Йенсен - депутат от СвДП и носительница нижненемецкого языкаФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Как указала депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Гюде Йенсен (Gyde Jensen) в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk, речь в ходе дебатов пойдет о том, чтобы сделать региональные языки более видимыми, а также об их защите и продвижении, поскольку важно показывать, что Германия не монокультурна. Сама Йенсен намерена говорить на заседании на нижненемецком языке.

Какие миноритарные языки есть в Германии?

Нижненемецкий язык - это совокупность диалектов, распространенных преимущественно на севере Германии и северо-востоке Нидерландов, а также в Дании. Он сильно отличается от литературного немецкого языка, однако близок нидерландскому. Язык романи также является языком меньшинства, официально признанным в Германии.

На фризских языках говорят в Нидерландах, а также на северо-западе Германии и на  севере страны - в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, включая Северо-Фризские острова и остров Гельголанд. Фризские языки являются наиболее близкими родственниками древнеанглийского языка, при этом большинство современных носителей английского, скорее всего, их не поймут. 

Датский язык распространен на севере Германии, где традиционно проживает много датчан, перебравшихся из Дании в соседнее государство. Кроме того, в ФРГ активно используются верхнелужицкий язык - в исторической области Верхняя Лужица на востоке страны, а также нижнелужицкий язык - в исторической области Нижняя Лужица.

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