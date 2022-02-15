 Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревнованиях двоек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2022

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Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревнованиях двоек

Золотые медали завоевали Франческо Фридрих и Торстен Маргиз. По итогам четырех заездов они опередили Йоханеса Лохнера и Флориана Бауера. Бронзовые медали у Кристофа Хафера и Маттиаса Зоммера.

Немецкие бобслеисты на пьедестале почета

Немецкие бобслеисты на пьедестале почета

Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревнованиях двоек на зимней Олимпиаде в Пекине. Во вторник, 15 февраля, золотые медали завоевали Франческо Фридрих (Francesco Friedrich) и Торстен Маргиз (Thorsten Margis). По итогам четырех заездов они на 0,49 сек опередили Йоханеса Лохнера (Johannes Lochner) и Флориана Бауера (Florian Bauer). Бронзовые медали получат Кристоф Хафер (Christoph Hafer) и Маттиас Зоммер (Matthias Sommer).

Фридрих - второй немецкий бобслеист в истории после Андре Ланге (Andre Lange), ставший двукратным олимпийским чемпионом.

После 78 из 109 видов программы немецкие спортсмены занимают второе место в неофициальном медальном зачете. На счету у сборной ФРГ 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Лидирует сборная Норвегии (12,7,7), на третьем месте спортсмены США (7,6,4). Команда, представляющая Олимпийский комитет России пока занимает девятую строчку (4,7,9)

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    Автор: Штефан Нестлер, Элла Володина


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