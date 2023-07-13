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Немецкие археологи изучают следы времен переселения народов

Максим Нелюбин
1 ч. назад

Археологи в Германии рассказали о раскопках на месте поселения IV-V веков в земле Шлезвиг-Гольштейн, где были найдены следы нескольких построек.

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Осколки керамики IV-V веков
Осколки керамики IV-V веков, найденные во ФлинтбекеФото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Немецкие археологи в земле Шлезвиг-Гольштейн сообщили о промежуточных результатах раскопок на месте поселения IV-V веков, существовавшего здесь во времена Великого переселения народов. Как передает информационное агентство dpa, исследования проводятся на территории общины Флинтбек перед началом строительных работ.  

По данным Земельного ведомства археологии, поселение состояло из нескольких подворий. В ходе раскопок этим летом здесь были обнаружены следы четырех построек - в дополнение к тем, которые были найдены ранее в 2020 и 2021 годах.

Раскопки во Флинтбеке. Фотографии

Место раскопок во Флинтбеке
Место раскопок во ФлинтбекеФото: Axel Heimken/dpa/picture alliance
Место раскопок во Флинтбеке
Археолог Катарина Шмайдух (Katahrina Schmeiduch) на месте раскопокФото: Axel Heimken/dpa/picture alliance
Место раскопок во Флинтбеке
После завершения раскопок на этом участке будут возведены жилые дома Фото: Axel Heimken/picture alliance/dpa

Данная местность, получившая среди археологов название "Флинтбекской дуги", привлекла внимание ученых еще в 1970-х годах, когда здесь были обнаружены первые захоронения каменного и бронзового веков. В Европе смена этих двух эпох произошла около 2200 года до нашей эры. Всего за время поисков на территории общины Флинтбек было найдено около восьмидесяти таких мест.

В свою очередь, первые следы построек эпохи Великого переселения народов были обнаружены всего лишь несколько лет назад.

Великое переселение народов

Одной из причин Великого переселения народов - помимо периода похолодания климата на континенте - стало завоевание Европы гуннами. Вторжение этого древнего степного народа привело, в частности, к этническим переселениям из периферийных областей в центральную часть Римской империи. По этим же причинам германские племена англов и саксов были вынуждены переместиться на запад - на Британские острова, где они потеснили кельтов.

Ученые сейчас собирают данные на месте и документируют археологические находки. Позже эти сведения будут использованы для дальнейших исследований по изучению истории Шлезвиг-Гольштейна.  

Отметим, что в земле Шлезвиг-Гольштейн находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО древнее поселение викингов Хедебю - археологический памятник IX века. В феврале этого года недалеко от этого места был найден сенсационный клад золотых украшений и серебряных монет, возраст которого оценивается в 800 лет.

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