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Немецкие актеры поборются за "Еврооскар" с "Джеймсом Бондом"

Елена Дожина
6 ноября 2024 г.

Среди номинантов на Европейскую кинопремию - два немецких актера: Ларс Айдингер и Франц Роговски. Их конкуренты - мировые звезды Дэниэл Крейг и Рэйф Файнс. Все подробности - в этой статье DW.

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Статуэтки Европейской кинопремии European Film Awards
Победители Европейской кинопремии European Film Awards будут объявлены в Люцерне 7 декабря 2024 годаФото: Eventpress Fuhr/picture alliance

Европейская киноакадемия объявила во вторник, 5 ноября, номинантов на Европейскую кинопремию 2024 года (European Film Awards 2024). Среди претендентов на звание "лучшей картины" - психологический триллер о протестах в Иране.

Фильм "Семя священного инжира" ("Die Saat des heiligen Feigenbaums"), выпущенный при поддержке Германии (копродукция Ирана, ФРГ и Франции), был снят в Иране. Его режиссер Мохаммад Расулоф также номинирован на кинопремию за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

Фильм "Семя священного инжира" - это, помимо прочего, претендент на американскую кинопремию "Оскар" от Германии. На Каннском фестивале летом этого года картина долго считалась фаворитом, и в итоге ей достался спецприз жюри. Сюжет триллера разворачивается на фоне волны протестов в Иране, начавшейся после смерти 22-летней Махсы Амини. Иранка умерла после того, как ее задержала "полиция нравов" за так называемое "неправильное ношение хиджаба". 

Расулоф снимал свой фильм в Иране тайно. Власти, узнав о существовании картины и внесении ее в программу Каннского фестиваля, стали оказывать давление на съемочную группу и актеров, требуя отозвать фильм. Самого Расулофа приговорили к восьми годам тюрьмы, конфискации имущества и публичному избиению плетью. Ранее власти приговорили его к тюремному сроку за "антигосударственную пропаганду" в его фильмах, один из которых, "Зла не существует", стал победителем "Берлинале" в 2020 году. После того, как у режиссера забрали паспорт, он решил покинуть страну и приехал в Германию.

Сцена из фильма "Семя священного инжира" Мохаммада Расулофа
Сцена из фильма "Семя священного инжира" Мохаммада РасулофаФото: Films Boutique/Alamode Film/German Films/picture alliance

Претенденты в категории "Лучший европейский фильм"

В общей сложности Европейская киноакадемия представила 15 претендентов в категории "Лучший европейский фильм" и пять - в категории "Лучший документальный фильм". Победители будут объявлены на церемонии награждения 7 декабря 2024 года в Люцерне (Швейцария).

Лидерами по количеству номинаций на самую престижную Европейскую кинопремию стали две киноленты. Это музыкальная комедия "Эмилия Перес" ("Emilia Pérez") французского режиссера Жака Одиара о мексиканском наркобароне, который оставляет свое прошлое позади и решает начать новую жизнь, сменив свой пол на женский. А также художественный фильм-хоррор "Субстанция" французского режиссера Корали Фаржа с Деми Мур в главной роли - об уникальном препарате, который помогает сделать тело моложе и красивее, то есть - лучшую версию себя, но с необратимыми последствиями.

На главный приз претендует также документальный фильм "Дагомея" ("Dahomey") французского режиссера Мати Диоп. В 2024 году он был представлен на Берлинском международном кинофестивале и получил там "Золотого медведя", став еще одним голосом в актуальном в Германии диспуте об успехах и трудностях деколонизации. В частности, в фильме рассказывается о судьбе культурных ценностей, принадлежавших племенам, проживавшим на территории современного Бенина, и вывезенных во времена колониализма в Европу, а также об их частичном возврате на родину в 2021 году.

Еще один номинант - испанская драма "Комната по соседству" ("The Room Next Door") Педро Альмодовара. Главные персонажи ленты - три женщины, живущие в одном здании в Нью-Йорке: мать и дочь, запутавшиеся в отношениях, а также подруга матери. Объединили их печальные обстоятельства. Фильм получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале в 2024 году.

С этого года Европейская киноакадемия ввела новое правило. Отныне в категории "Лучший европейский фильм" наравне с игровыми художественными фильмами могут соревноваться полнометражные документальные и анимационные картины. Включив их в самую престижную категорию кинопремии, организаторы хотят подчеркнуть равную степень ценности вклада игровых, документальных и анимационных фильмов в кинокультуру.

С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Европейской киноакадемии.

Айдингер и Роговски номинированы как лучшие актеры

В списке номинантов в категории "Лучший актер" в этом году оказались сразу два немецких актера. Звезда немецкого театра и кино Ларс Айдингер (Lars Eidinger) - за роль в драме "Смерть" ("Sterben") немецкого режиссера Маттиаса Гласнера (Matthias Glasner).

Сцена из фильма "Sterben" с Ларсом Айдингером
Сцена из фильма "Sterben" с Ларсом АйдингеромФото: Jakub Bejnarowicz/Wildbunch/dpa/picture alliance

А также лучшим актером этого года могут признать Франца Роговски (Franz Rogowski), отличившегося в социальной драме "Птица" ("Bird) британского режиссера Андреа Арнольда. Среди конкурентов немецких актеров - мировые звезды Дэниэл Крейг и Рэйф Файнс, а также Абу Сангаре.

Шанс завоевать звание лучшей актрисы имеют лауреатка премии "Оскар" Тильда Суинтон, испанская транс-актриса Карла София Гаскон, Ренате Реинсве, а также Трине Дюрхольм и Виктория Кармен Сонн.

Два победителя уже названы

Европейская киноакадемия уже объявила, что награду за дело всей своей жизни в 2024 году получит 79-летний немецкий режиссер Вим Вендерс(Wim Wenders). А итальянская киноактриса Изабелла Росселлини будет отмечена за вклад в развитие европейского кинематографа.

Европейская киноакадемия - влиятельная общественная организация, насчитывающая около 5 тысяч членов, объединенных общей целью продвижения европейского кино. Премия European Film Awards была впервые вручена в 1988 году и должна была, по замыслу учредителей, стать противовесом американскому "Оскару" как главная кинематографическая премия объединенной Европы. Поскольку награда является общеевропейской, церемония вручения проводится, как правило, каждый нечетный год в Берлине, а в четный - в других европейских городах.

В 2023 году пять наград Европейской кинопремии завоевала судебная драма "Траектория падения" французской постановщицы Жюстин Трие. Немецкая актриса Сандра Хюллер(Sandra Hüller) получила премию за лучшую женскую роль, исполненную в "Траектория падения" - она сыграла писательницу, подозреваемую в убийстве мужа. Хюллер также была номинирована на Европейскую кинопремию за роль в фильме "Зона интересов", рассказывающем о жизни коменданта концлагеря Освенцим и его семьи.

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