Немецкая клубничка отказывается созревать (фото)

Франкфурт-на-Одере • Клубнику в Германии можно купить круглый год. Ягоды импортируют из разных стран, в том числе - с других континентов. Однако большинство немцев все же предпочитает сезонную продукцию местных фермеров. К сожалению, в этом году немецкая клубника не спешит созревать из-за слишком холодной погоды - даже на плантациях под пленкой. Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны в федеральной земле Бранденбург - около Франкфурта-на-Одере.

Клубничный урожай на подходе. Фотографии

Клубничная статистика

Согласно данным Федерального статистического ведомства, в прошлом году в Германии на полях под открытым небом собрали около 100 тысяч тонн клубники. Еще около 25 - 30 тысяч тонн ежегодно приходится на парники и теплицы. На органическую продукцию - всего около 1800 тонн.

Примерно две трети урожая собирают в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Нижняя Саксония и Баден-Вюртемберг. Всего за год в Германии продают около 300 тысяч тонн клубники. В среднем на каждого жителя страны приходится 3,6 килограмма ягод.

Клубника и спаржа - любимая комбинация

В эти весенние недели многие в Германии предпочитают свежую клубнику в качестве десерта к спарже - самому любимому сезонному овощу немцев. Однако для спаржи пока тоже еще слишком холодно - она растет, но медленно, так что цены держатся в районе 10 евро за килограмм белой спаржи. Зеленой немецкой спаржи пока еще очень мало. Для нее нужна более теплая и солнечная погода.

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