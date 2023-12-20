Расследование о нападении на политика из АдГ закрыто

Тино Хрупалле потребовалась медицинская помощь во время предвыборного мероприятия в Баварии. Он подозревал, что на него совершено нападение.

Прокуратура баварского города Ингольштадт закрыла расследование по подозрению в нанесении телесных повреждений сопредседателю правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалле (Tino Chrupalla). Об этом сообщила в среду, 20 декабря, представитель прокуратуры Вероника Гризер (Veronika Grieser).

4 октября во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте Хрупалле стало плохо, ему пришлось оказать медицинскую помощь и доставить в больницу. Врачи обнаружили след "точечного укола" в верхней части правой руки сопредседателя АдГ. Полиция и прокуратура, напротив, заявили лишь о том, что на верхней части руки Хрупаллы было обнаружено "поверхностное покраснение или припухлость". Проведенная следствием токсикологическая экспертиза не выявила ничего подозрительного. Сам политик позже говорил о том, что на него было совершено нападение, федеральное руководство партии АдГ назвало случившееся "инцидентом с нападением" на Хрупаллу.

Как заявила прокурор Гризер, нельзя полностью исключить нанесения телесных повреждений политику неизвестным лицом. Однако конкретных доказательств нападения во время выступления политика в Ингольштадте или непосредственно до этого прокуратура не выявила. Прокуратура опирается также и на заключение врачей, не обнаруживших следов отравления.

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