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Фото: Ansgar Pudenz/Deutscher Zukunftspreis
НаукаГермания

Немецкая премия будущего: "инновации года" из Германии

Марина Борисова
6 мин. назад

Сегодня, 26 октября, объявят лауреата Немецкой премии будущего-2022. В борьбе участвуют уникальная зарядка для электромобилей, новый микроскоп и более совершенный метод лечения раковых заболеваний.

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В среду вечером, 26 октября, будет вручена Немецкая премия будущего - одна из главных научных премий в Германии. Победитель получит ее из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Торжественная церемония пройдет в здании бывшей электростанции Берлина, которая была сооружена параллельно с Берлинской стеной в 1961 году и до 1997 года снабжала электроэнергией восточные районы немецкой столицы. В 2000-х промышленный объект был преобразован в новое учреждение культуры.

Кто номинирован на премию в 2022 году? Все три команды ученых из Тюрингии, Баден-Вюртемберга, а также Баварии и Гамбурга, номинированные на Немецкую премию будущего в 2022 году, вносят вклад своими инновациями в решение важнейших задач.

Новая зарядка для электромобилей

Одна из команд, номинированных на Немецкую премию будущего, представляет инновацию в сфере электромобильности. Компания ADS-TEC Energy и институт общества Фраунгофера Solare Energiesysteme ISE во Фрайбурге разработали так называемую ChargeBox - зарядное устройство для электроавтомобилей, которое, по утверждению создателей, обладает рядом преимуществ по сравнению с уже существующими устройствами. Одно из них - его малогабаритные размеры (всего 1,5 квадратных метра). Новое устройство производит не так много шума и позволяет зарядить автомобиль в считанные минуты. Изначально эта технология была разработана по заказу концерна Porsche.

Вторая команда: Штефан Райхерт (Stefan Reichert), Томас Шпайдель (Thomas Speidel), Торстен Окс (Thorsten Ochs)
Вторая команда: Штефан Райхерт (Stefan Reichert), Томас Шпайдель (Thomas Speidel), Торстен Окс (Thorsten Ochs)Фото: Deutscher Zukunftspreis/Ansgar Pudenz

Скорость зарядки для любого владельца электрокара - один из жизненно важных показателей. Новое зарядно устройство обладает интегрированным накопителем энергии, способным сохранить 140 киловатт-часов энергии. Ко всему прочему это устройство приспособлено к будущему электроэнергетики, которая будет основана на децентрализации, иными словами - не на нескольких крупных электростанциях, а на большом количестве разных источников - ветрогенераторов, солнечных батарей и так далее.

Совершенствование лучевой терапии

Команда, которая объединила сотрудников компании Brainlab и Клиники радиотерапии университетской клиники в Гамбурге, номинирована на ведущую научную премию в Германии за вклад в совершенствование лучевой терапии в лечении онкологических заболеваний. Новый метод базируется на том, что при лечении онкологических образований (например, в легких) учитывается фактор подвижности тканей, что позволяет локализовать саму опухоль наиболее точно - Tumortracking. Ученые разработали мультисенсорную систему, которая позволяет проводить радиотерапию довольно точечно, без повреждения тканей и органов, которые находятся рядом с опухолью.

Клаус Промбергер (Claus Promberger), Штефан Вильзмайер (Stefan Vilsmeier) и Кордула Петерз Петерсен (Cordula Petersen)
Третья команда: Клаус Промбергер (Claus Promberger), Штефан Вильсмайер (Stefan Vilsmeier) и Кордула Петерсен (Cordula Petersen)Фото: deutscher zukunftspreis/Ansgar Pudenz

Новая система создает условия для того, чтобы лучевая терапия была наиболее эффективной. До сих пор многие опухоли не поддавались лечению с помощью лучевой терапии из-за их расположения или размера. Разработанная система преследует цель повысить шансы на выздоровление пациентов с онкологическими заболеваниями, особенно с раком легких.

Новейший микроскоп

Еще одна команда номинирована на премию с новейшим микроскопом. Ученые работают в Carl Zeiss Microscopy в Йене. Это всемирно известный технологический концерн, история которого насчитывает 175 лет. Микроскопы фирмы Zeiss использовались и используются многими лауреатами Нобелевской премии. Например, микробиологом Робертом Кохом (Heinrich Hermann Robert Koch) - тем самым, который открыл туберкулезную палочку, а также возбудителей холеры и сибирской язвы.

Команда ученых из Йены разработала новый подход в области флуоресцентной микроскопии, который позволил значительно снизить эффекты фототоксичности. Флуоресцентная микроскопия является наилучшим методом для изучения механизмов функционирования организмов на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях, однако объект исследования подвергается излучению, в 1000 раз превышающему солнечное, что может приводить к искажению результатов исследования.

Ральф Воллешенски (Ralf Wolleschensky), Томас Калькбреннер (Thomas Kalkbrenner), Йорг Зибенморген (Jörg Siebenmorgen)
Первая команда: Ральф Воллешенски (Ralf Wolleschensky), Томас Калькбреннер (Thomas Kalkbrenner), Йорг Зибенморген (Jörg Siebenmorgen)Фото: Deutscher Zukunftspreis/Ansgar Pudenz

Ученые из Йены сумели объединить преимущества флуоресцентной микроскопии плоскостного освещения (LSFM) с инновационными элементами. Новый микроскоп позволяет не только изучать клетки и исследовать объект на протяжении длительного времени, но и формировать потом 3D-изображение. Это изобретение уже помогло одной группе ученых совершить важное открытие в сфере исследования малярии.

Где можно посмотреть церемонию вручения премии?

Прямую трансляцию с церемонии вручения Немецкой премии будущего (или Премии федерального президента за технику и инновации, как ее еще называют), можно посмотреть в 18 часов по центральноевропейскому времени на официальном сайте премии. Немецкая премия будущего вручается ежегодно с 1997 года. Ее размер составляет 250 тысяч евро. Номинированные технологии должны не только вносить вклад в инновационное развитие страны, но и создавать рабочие места в самой Германии. 

В 2021 году Немецкую премию будущего получили создатели "антикоронной" вакцины от BioNTech(на заглавной фотографии).

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