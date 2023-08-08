Немецкая полиция запасается печеньем и вареньем

Полиция земли Северный Рейн-Вестфалия закупит продукты для формирования НЗ для своих сотрудников на случай ЧП. В наборе будет варенье, печенье и ржаной хлеб. Главное не вкус, а питательность и максимальный срок хранения.

Как и все другие общественно-значимые структуры, немецкие правоохранительные органы должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям - таким, как отключение электро- и водоснабжения в случае стихийных бедствий или других непредвиденных обстоятельств. Поэтому в настоящее время полиция крупнейшей в ФРГ земли Северный Рейн-Вестфалия активно пополняет стратегический запас горючего, а также решила закупить продукты для формирования так называемого неприкосновенного запаса - НЗ. Эти наборы будут выдаваться сотрудникам полиции при необходимости. О подготовке таких мер свидетельствуют тендерные документы Земельного ведомства центральных полицейских служб со штаб-квартирой в Дуйсбурге.

Как следует из документа, еда должна быть сытной и компактно упакованной. Каждый паек должен покрывать суточную энергетическую потребность как минимум в объеме 1500 килокалорий. В частности, на непредвиденный случай планируется заготовить 60 тысяч маленьких наборов, включающих печенье или батончики из мюсли, которые можно было бы разделить на два перекуса. Срок хранения должен составлять не менее 15 лет.

Дополнительно к этому будет подготовлено 150 тысяч наборов побольше, в которые войдут батончик или печенье, ржаной хлеб и клубничное варенье. Все продукты должны быть веганскими и не содержать лактозу, а также иметь срок хранения не менее 10 лет.

"Резервные наборы для экстренных случаев предназначены для обеспечения питанием сотрудников полиции земли Северный Рейн-Вестфалия в случае длительного отключения электроэнергии, - уточнил пресс-секретарь земельного ведомства. - Для удовлетворения всех потребностей будут предложены два различных типа наборов питания".

Так выглядит стратегический запас в одном из немецких подвалов Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance/dpa

Частным хозяйствам тоже рекомендуется создать свой запас

Даже при отсутствии актуальной угрозы повсеместного отключения электроэнергии, не стоит полностью исключать возможность подобного сценария. В Германии существуют разработанные специалистами планы действий в экстремальных ситуациях, а в хранилищах находятся стратегические запасы продуктов, топлива и необходимых для выживания человека вещей. Кроме того, Федеральное ведомство гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях регулярно публикует списки продуктов питания, которые рекомендуется иметь всем домохозяйствам на случай той или иной чрезвычайной ситуации.

Если говорить о возможном отключении электроэнергии, то на этот случай специалисты ведомства рекомендуют иметь в каждом доме запас еды и питья на 10 дней. Он должен быть составлен индивидуально - с учетом вкусовых предпочтений и диетических потребностей каждого члена семьи. Важно подобрать продукты с длительными сроками годности. А также нужно помнить: все, что требует заморозки или хранения в холодильнике, и продукты, которые перед употреблением нужно варить, для стратегического запаса не подойдут. За основу при формировании индивидуального набора продуктов можно взять рекомендованный специалистами 10-дневный базовый запас на одну персону - он соответствует примерно 2200 ккал в день и покрывает энергетические потребности среднего здорового человека.

Консервированый тунец - сытный продукт, хорошо подходящий для долгого хранения Фото: Ulrich Zillmann/FotoMedienService/picture alliance

Что подходит для домашнего "стратегического запаса"?

- Минеральная вода и соки: в среднем человеку требуется два литра в день для питья и приготовления пищи.

- Фрукты/орехи: 2,25 кг фруктов на 10 дней.

- Овощи: готовые к употреблению консервы. А также 4 кг свежих овощей, которые можно хранить без холодильника: например, морковь, лук.

- Мясные и рыбные консервы.

Также нужно не забыть о соли, сахаре, специях, меде, варенье, печенье, батончиках из мюсли. Все продукты следует хранить в прохладном, сухом и темном месте. Также следует проверить герметичность упаковки. Если в доме есть домашние животные, то нужно позаботиться о воде и корме для них.