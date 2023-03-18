Немецкая НПО Solidarius признана "нежелательной" в РФ
Олег Соколенко
37 мин. назад
Генпрокуратура РФ признала "нежелательной" немецкую НПО "Солидарность с гражданским движением в России - Solidarus". Ведомство обвиняет организацию во "вмешательстве во внутренние дела РФ" и "инспирировании" протестов.
https://p.dw.com/p/4Os1M
Реклама
Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной" на территории Российской Федерации немецкую НПО "Солидарность с гражданским движением в России - Solidarus". Сообщение об этом появилось на сайте ведомства в пятницу, 17 марта.
Генпрокуратура обвиняет Solidarusв том, что деятельность организации якобы "направлена на инспирирование протестных настроений в российском обществе, попытки формирования ложной информации о якобы неправомерности отдельных действий российской власти в части, касающейся ограничения прав и свобод граждан" России. "Указанная организация вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства", - заявляет Генпрокуратура.
Информацию о своем решении ведомство направило в Минюст РФ", "для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".
На сайте Solidarius говорится, что НКО занимается поддержкой гражданского общества и мониторингом ситуации с правами человека в России и странах бывшего СССР. В частности, организация поддерживает политэмигрантов из РФ.