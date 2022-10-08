  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Анна Сорокина в зале суда в Нью-Йорке
Анна Сорокина в зале суда в Нью-ЙоркеФото: Steven Hirsch/New York Post/AP/picture alliance
Правосудие и законСША

Аферистка Сорокина переведена в США под домашний арест

Александр Дельфинов
57 мин. назад

После внесения залога 31-летнюю гражданку ФРГ российского происхождения Анну Сорокину выпустили из-под депортационного ареста. Но власти США по-прежнему намерены депортировать ее.

https://www.dw.com/ru/nemeckaa-aferistka-sorokina-perevedena-v-ssa-pod-domasnij-arest/a-63376728

Обладающая скандальной славой немецкая аферистка российского происхождения Анна Сорокина освобождена из-под депортационного ареста в Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) после внесения залога в 10 тысяч долларов, сообщил в ночь на субботу, 8 октября, американский телеканал NBC.

Как уточняется в сообщении, 31-летнюю гражданку ФРГ перевели под домашний арест в Нью-Йорке, она должна носить электронный контрольный браслет на лодыжке. При этом власти США по-прежнему намерены депортировать Сорокину в Германию.

В мае 2019 года Сорокина была приговорена Верховным судом Нью-Йорка к заключению сроком на 4 года за мошенничество, однако уже в 2021 году ее освободили за хорошее поведение, сообщает dpa. Но вскоре после этого ее вновь задержали, теперь уже за нарушение визового режима. Она несколько раз обжаловала депортацию в Германию.

Громкая афера Сорокиной

Анна Сорокина приехала в Германию из России в 16-летнем возрасте в 2007 году вместе с родителями и младшим братом. Она окончила школу в городке Эшвайлер неподалеку от границы с Бельгией. После этого родители отправили ее учиться в Великобританию. Оттуда она сначала перебралась в Париж и позже, в 25-летнем возрасте, - в Нью-Йорк.

В США Сорокина действовала под псевдонимом Анна Делви, выдавая себя за богатую наследницу. Согласно данным следствия, в 2016 и 2017 годах она подделывала чеки, не оплачивала долги, с помощью поддельных документов пыталась получить в банках кредит на 22 миллиона долларов. Ей удалось обманным путем получить средства на сумму более 200 тысяч долларов (около 175 тысяч евро)

История Сорокиной стала основой для сериала "Изобретая Анну", выпущенного стриминговым сервисом Netflix в 2022 году.

Смотрите также:

Как "русская мафия" в ФРГ украла миллиард

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

"Игра в кальмара": в чем секрет мирового успеха сериала от Netflix

"Игра в кальмара": в чем секрет мирового успеха сериала от Netflix

В лучших традициях южнокорейского кино этот хит сезона на Netflix играет с жизнями своих персонажей не только по правилам безобидных детских игр, но и по законам жестокого реального общества.
Кино
15 октября 2021 г.
Юдит Полгар - венгерский гроссмейстер

Реальная история королевы шахмат

Реальная история королевы шахмат

Сериал "Ход королевы" стал мировым хитом. История героини Бет Хармон - выдумка американского писателя, а венгерка Юдит Полгар действительно была вундеркиндом. DW поговорила с ней.
Культура
7 января 2021 г.
Карикатура Сергея Елкина

Комментарий: Пол Уилан, Путин и обмен с США

Комментарий: Пол Уилан, Путин и обмен с США

История Пола Уилана, приговоренного к 16 годам тюремного заключения за шпионаж, выглядит странной даже в России, где шпионско-диверсионные скандалы стали привычным делом, пишет Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
15 июня 2020 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бюро ПЦ "Мемориал" в Москве,. ликвидированного по решению российского суда от декабря 2021 года

"Мемориал": Нобелевская премия - защита от забвения

Права человека
14 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Байден: Путин не шутит. Как взрывали Северный поток.

Байден: Путин не шутит. Как взрывали Северный поток.

Политика
14 ч. назад
59:35 мин.
Карикатура: торт со свечкой в виде грустного Путина и цифрой 70. Из торта вытекает красный крем, превращающийся в лужицы крови.

Почему день рождения Путина грустный праздник

Почему день рождения Путина грустный праздник

Политика
17 ч. назад
Ведомство по делам мигрантов и беженцев, Нюрнберг, ФРГ

На что рассчитывать белорусам, бежавшим в ФРГ от репрессий

На что рассчитывать белорусам, бежавшим в ФРГ от репрессий

Общество
21 ч. назад
Friedensnobelpreis für Ales Bialiatski

Последствия "нобеля" Беляцкого Минску еще предстоит осознать

Последствия "нобеля" Беляцкого Минску еще предстоит осознать

Права человека
14 ч. назад
Военнослужащие белоруcской армии на стрельбах

Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Мобилизация в Беларуси? Лукашенко хочет сделать все без шума

Конфликты
16 ч. назад
Испытание ракеты "Сармат", которая находится в арсенале ядерного оружия России

РФ может нанести ядерный удар. Как Украина к нему готовится

РФ может нанести ядерный удар. Как Украина к нему готовится

Конфликты
18 ч. назад
На главную страницу