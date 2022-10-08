Аферистка Сорокина переведена в США под домашний арест

Обладающая скандальной славой немецкая аферистка российского происхождения Анна Сорокина освобождена из-под депортационного ареста в Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) после внесения залога в 10 тысяч долларов, сообщил в ночь на субботу, 8 октября, американский телеканал NBC.
Как уточняется в сообщении, 31-летнюю гражданку ФРГ перевели под домашний арест в Нью-Йорке, она должна носить электронный контрольный браслет на лодыжке. При этом власти США по-прежнему намерены депортировать Сорокину в Германию.
В мае 2019 года Сорокина была приговорена Верховным судом Нью-Йорка к заключению сроком на 4 года за мошенничество, однако уже в 2021 году ее освободили за хорошее поведение, сообщает dpa. Но вскоре после этого ее вновь задержали, теперь уже за нарушение визового режима. Она несколько раз обжаловала депортацию в Германию.
Громкая афера Сорокиной
Анна Сорокина приехала в Германию из России в 16-летнем возрасте в 2007 году вместе с родителями и младшим братом. Она окончила школу в городке Эшвайлер неподалеку от границы с Бельгией. После этого родители отправили ее учиться в Великобританию. Оттуда она сначала перебралась в Париж и позже, в 25-летнем возрасте, - в Нью-Йорк.
В США Сорокина действовала под псевдонимом Анна Делви, выдавая себя за богатую наследницу. Согласно данным следствия, в 2016 и 2017 годах она подделывала чеки, не оплачивала долги, с помощью поддельных документов пыталась получить в банках кредит на 22 миллиона долларов. Ей удалось обманным путем получить средства на сумму более 200 тысяч долларов (около 175 тысяч евро)