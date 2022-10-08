Аферистка Сорокина переведена в США под домашний арест

Обладающая скандальной славой немецкая аферистка российского происхождения Анна Сорокина освобождена из-под депортационного ареста в Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) после внесения залога в 10 тысяч долларов, сообщил в ночь на субботу, 8 октября, американский телеканал NBC.

Как уточняется в сообщении, 31-летнюю гражданку ФРГ перевели под домашний арест в Нью-Йорке, она должна носить электронный контрольный браслет на лодыжке. При этом власти США по-прежнему намерены депортировать Сорокину в Германию.

В мае 2019 года Сорокина была приговорена Верховным судом Нью-Йорка к заключению сроком на 4 года за мошенничество, однако уже в 2021 году ее освободили за хорошее поведение, сообщает dpa. Но вскоре после этого ее вновь задержали, теперь уже за нарушение визового режима. Она несколько раз обжаловала депортацию в Германию.

Громкая афера Сорокиной

Анна Сорокина приехала в Германию из России в 16-летнем возрасте в 2007 году вместе с родителями и младшим братом. Она окончила школу в городке Эшвайлер неподалеку от границы с Бельгией. После этого родители отправили ее учиться в Великобританию. Оттуда она сначала перебралась в Париж и позже, в 25-летнем возрасте, - в Нью-Йорк.

В США Сорокина действовала под псевдонимом Анна Делви, выдавая себя за богатую наследницу. Согласно данным следствия, в 2016 и 2017 годах она подделывала чеки, не оплачивала долги, с помощью поддельных документов пыталась получить в банках кредит на 22 миллиона долларов. Ей удалось обманным путем получить средства на сумму более 200 тысяч долларов (около 175 тысяч евро)

История Сорокиной стала основой для сериала "Изобретая Анну", выпущенного стриминговым сервисом Netflix в 2022 году.

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