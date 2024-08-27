Немец пытался тайно ввезти в РФ 13 кг золота: что известно

Что за золото гражданин ФРГ пытался провезти в Россию без декларации и почему часть СМИ поначалу решила, что речь идет о вывозе драгметалла из РФ, а не о ввозе?

Псковские таможенники задержали на границе России с Эстонией 58-летнего гражданина ФРГ, который пытался незаконно ввезти в РФ 13 кг золота. Об этом сообщила 26 августа Федеральная таможенная служба РФ с указанием, что стоимость обнаруженных слитков превышает 90 млн рублей (в пересчете: 900 000 евро).

Золото высшей пробы в доме на колесах

Ни российские, ни немецкие СМИ не называют имени задержанного. Таблоид Bild пишет лишь, что мужчина отказался сообщать таможенникам, откуда у него драгоценный металл.

По данным ФТС, немец пытался провезти слитки в своем доме на колесах, указав в пассажирской таможенной декларации (ПТД) только само транспортное средство. "После сканирования машины с помощью ИДК (инспекционно-досмотрового комплекса. - Ред.) инспекторы заметили металлические прямоугольные брикеты. Слитки меньшего размера также были обнаружены в багаже среди личных вещей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.

"Псковское агентство информации" написало со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), что изъят был в общей сложности 21 слиток золота высшей пробы. На фото, обнародованном СЗТУ, видно маркировку немецкой компании по торговле драгоценными металлами Degussa FEINGOLD 999,9. Каждый из слитков промаркирован индивидуальным номером.

Мера пресечения за провоз золота через границу

ФТС указывает, что против гражданина Германии возбудили уголовное дело. В свою очередь "Псковское агентство информации" уточняет, что речь идет о статье 226.1 УК РФ - "контрабанда стратегически важных товаров". По этой статье мужчине грозят лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

По сообщениям, немцу была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Золото из России не вывозили, а ввозили

Примечательно, что немецкие СМИ, в частности, dpa и целый ряд газет и телеканалов, взявших за основу информацию этого агентства (еженедельник Der Spiegel , газеты Welt и FAZ, телеканал ProSieben и другие), изначально сообщили, что гражданин ФРГ был задержан при попытке вывезти золото из России на территорию ЕС.

"В ходе агрессивной войны Москвы против Украины многие иностранцы пытаются вывезти свои ценности в безопасное место за пределами страны (России. - Ред.)", - говорилось в публикациях. При этом журналисты напоминали, что на вывоз из России золота, как и многих видов сырья, распространяются санкции Евросоюза.

Это наблюдение соответствует действительности. Так, в декабре 2023 года агентство "Прайм" передало со слов врио руководителя ФТС Руслана Давыдова, что вывоз золота из России физическими лицами за год "кратно увеличился".

"У нас пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица увозят… Но я могу сказать о том, что в принципе из того, что мы видим и что фиксируется, кратное увеличение вывоза золота в слитках. Мы фиксируем факты нарушений, когда используются опять же схемы, когда берется золото под видом вывоза без таможенного контроля в страну Евразийского союза, а потом передается уже в стерильной зоне… на борт самолета, следующего уже за пределы союза", - описал Давыдов мошенническую схему, выступая перед журналистами.

Как отмечает онлайн-издание "Деловой Петербург" , драгоценный металл стал чаще использоваться как средство платежа на фоне западных санкций и валютных ограничений.

Незаконный ввоз золота в Россию

Между тем, судя по всему, немец с 13 кг золота в доме на колесах - не единственный, кто действует вопреки этому тренду. Так, 12 августа СЗТУ сообщило, что в Ивангороде сотрудники Кингисеппской таможни нашли у прибывшей из Эстонии россиянки четыре золотых слитка 999-й пробы общей стоимостью более 1,3 млн рублей.

Российско-эстонская граница Фото: Peter Kovalev/ITAR-TASS/IMAGO

Слитки производства швейцарской фирмы Valcambi были в заводской пластиковой упаковке, каждый имел индивидуальную маркировку. По данным СМИ, нарушительнице предъявили обвинения по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В конце июля в московском аэропорту "Шереметьево" был также задержан 32-летний гражданин Китая. Как сообщила тогда ФТС, в его рюкзаке нашли 32 пары серег, 15 колец и 3 цепочки, изготовленных из золота 585-й пробы, с драгоценными камнями. Общая стоимость контрабанды составляла около пяти миллионов рублей. "Мужчина заявил таможенникам, что не знает правил ввоза", - рассказали тогда российские СМИ .