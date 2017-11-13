 Немцы в шоке: ″Газпром″ на самом деле уменьшил поставки по ″Северному потоку″. DW Новости (27.07.22) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 27.07.2022

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Немцы в шоке: "Газпром" на самом деле уменьшил поставки по "Северному потоку". DW Новости (27.07.22)

Российский "Газпром" осуществил свою угрозу и со среды снизил прокачку газа по газопроводу "Северный поток" до 20 процентов его пропускной мощности. Причиной в Москве называют профилактику, ремонт и задержанную в Канаде газовую турбину. Однако в Берлине, для которого это стало главным вызовом этого лета, полагают, что это лишь предлог, и что Владимир Путин сознательно создает проблемы немцам.

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