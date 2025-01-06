Немцы теряют мотивацию к работе?

Многим людям в Германии не хватает мотивации на рабочем месте. Как показывает новое исследование "Work Reimagined" консалтинговой компании Ernst & Young (EY), результаты которого были опубликованы в понедельник, 6 января, даже не каждый второй в Германии мотивирован показывать на работе лучший результат.

У немцев мотивация на работе - ниже среднего

Отсюда и неутешительный средний показатель: мотивация трудящихся в Германии ниже среднего международного показателя, который находится на уровне 54 процентов. В опросе консалтинговой компании EY приняли участие более 17 тысяч человек по всему миру, из Германии - 1000 человек. Еще менее мотивированы, чем в Германии, люди, работающие во Франции (37 процентов), Нидерландах (36 процентов) и в Японии (19 процентов). А вот больше мотивации, чем у немцев - в США (57 процентов), Китае (59 процентов), Индии (67 процентов).

Самые мотивированные в Германии - сотрудники более старшего поколения: 63 процента представителей так называемого поколения бэби-бумеров заявили о высокой мотивации к работе, в то время как среди представителей поколения Z таких было только 43 процента.

Интересно, что ниже среднего Германия оказалась и по такому показателю, как удовлетворенность своим работодателем: только 44 процента готовы посоветовать его знакомым.

К чему приводит низкая мотивация

Как считает партнер EY в сфере консультационных услуг по работе с персоналом Нельсон Таапкен, "Германия всегда выделялась на международном фоне блестяще подготовленным и высоко мотивированным персоналом, который обеспечивал высокую производительность труда. Если сейчас в Индии и Китае, где люди работают в значительно более тяжелых условиях, чем в Германии, мотивация выше, то самое время задуматься - не только обществу, но и работодателям". Топ-менеджер отмечает, что иметь высокую мотивацию каждый день невозможно, но проблематичной ситуация становится тогда, когда демотивация превращается в постоянного спутника на рабочем месте. Такое не происходит случайно. Таапкен отмечает, что "всегда существуют причины, почему у сотрудников вырабатывается такой настрой". Против некоторых факторов у руководства нет общего рецепта. Однако большинство проблем, которые приводят к снижению мотивации у сотрудников, а среди таких - плохая корпоративная культура, дефициты в коммуникации, стресс из-за больших нагрузок, компании могут проработать. И это в их же интересах. Так как в противном случае недовольные сотрудники, если в их среде не произойдут изменения, будут искать новые возможности трудоустройства.

Сколько желающих сменить работу сейчас в Германии, об этом говорят актуальные цифры исследования. 42 процента трудящихся в Германии раздумывают о смене работодателя, мужчины делают это чаще, чем женщины. По этому показателю Германию опережает только Индия и Франция. Каждый второй респондент, работающий в Южной Азии, признался в таких намерениях. Высокой лояльностью отличается работающее население в Китае (в Поднебесной 29 процентов задумываются о смене работодателя), в Великобритании (35 процентов) и Японии (36 процентов). Интересно, что самыми весомыми аргументами в пользу смены работодателя на данный момент являются возможности работы в хоум-офисе (50 процентов опрошенных назвали именно эту причину). Среди других факторов - лучшие карьерные возможности, гибкость и качество менеджмента. Повышение зарплаты в качестве причины смены места работы отметили 47 процентов.

Хоум-офис остается популярной моделью

В Германии по-прежнему многие продолжают работать в хоум-офисе - полностью или частично. Согласно исследованию EY, каждый пятый работает из дома. Еще треть работает больше в хоум-офисе, чем на предприятии. 15 процентов никогда не работают в хоум-офисе. Переход на более гибкие модели занятости во время пандемии не прошел бесследно. Так, многие сотрудники признаются в том, что, работая дома, им сложнее удается сохранить контакты с коллегами. В этом признались 59 процентов опрошенных. Почти столько же заявили, что дома сложнее разграничивать частную и профессиональную сферы. При этом лишь минимальная часть опрошенных заявила о желании работать только из хоум-офиса. Одним из главных недостатков работы в своих четырех стенах являются сложности для командной работы. При этом полностью отказываться от гибкого рабочего графика эксперты не советуют и работодателям - это снизит их конкурентные преимущества в борьбе за таланты.

Еще один аспект нового исследования касался искусственного интеллекта. 55 процентов опрошенных ожидают роста производительности за счет внедрения новых технологий. Однако, чтобы произошли существенные изменения, потребуются серьезные изменения в самих компаниях, уверены 83 процента опрошенных.