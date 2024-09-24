Немцы стали внимательнее читать этикетки на товарах

Немцы стали есть меньше мяса и хотят больше знать о его происхождении. На что еще потребители в Германии обращают особое внимание, когда речь идет о продовольственных товарах?

Согласно новому докладу "Германия, как она ест(ь)", представленному в Берлине во вторник, 24 сентября 2024 года, федеральным министром сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром (Cem Özdemir), потребители придают большое значение информации о продуктах питания, которые они покупают. В 2024 году немцы стали есть меньше мяса, отдавая предпочтение растительным альтернативам. Также многие респонденты заявили, что вынуждены были экономить на покупке продуктов из-за высоких цен, вызванных инфляцией. Для половины опрошенных важно, чтобы еду можно было приготовить быстро и просто.

Что важно сегодня

В самом докладе - 13 глав, но сосредоточимся на главном. Ответ на вопрос о том, что самое важное для людей, когда они потребляют пищу, в последние годы практически не изменился. Для 99 процентов самым главным критерием остается "хороший вкус". На втором месте - критерий "здоровая пища". При этом отмечается, что женщины придают большее значение здоровому питанию, чем мужчины - 97 и 85 процентов соответственно.

Также опрос показал, что 71 процент опрошенных регулярно едят фрукты и овощи - как минимум раз в день. Что касается молочных продуктов, таких как йогурт или сыр, то они входят в ежедневное меню у 62 процентов. Это на четыре процентных пункта больше, чем в прошлом году. По потреблению мяса и колбасы - 23 процента - изменений, по сравнению с более ранними результатами, нет. Однако людей, которые едят мясо и колбасу каждый день, с каждым годом становится все меньше - сегодня их 23 процента (для сравнения: в 2015 году было 34 процента).

Если говорить о ценах на продукты, то 42 процента считают, что фрукты и овощи стали слишком дорогими, в то время как про цены на мясные изделия так думает только четверть.

Маркировка об условиях содержания животного и знак Nutri-Score о пищевой ценности продукта Фото: Jürgen Schott/CHORMORANGE/picture alliance

Покупатели изучают этикетки на товарах

Сегодня потребители стали чаще обращать внимание на информацию о продукте, содержащуюся на упаковке. В частности их стало больше интересовать в каких условиях содержатся животные. С февраля этого года определенные товары в немецких супермаркетах - не только мясо, но и ряд других продуктов, включая фрукты и овощи, мед, органические продукты и рыбу - начали снабжать обязательной маркировкой об их происхождении ("Herkunftskennzeichnung"). Эту информацию сегодня изучают почти в два раза больше людей, чем в 2015-м - их количество выросло с 36 до 65 процентов. Также стало больше покупателей, для которых важно наличие маркировки биосертификата ЕС - с 47 процентов до 59 процентов за тот же период. Значительно больше людей - 39 процентов - стали покупать растительные альтернативы продуктам животного происхождения. В 2020 году таких было только 29 процентов.

На вопрос о том, обращают ли внимание потребители при покупке продуктов на введенную в 2020 году маркировку Nutri-Score, которая размещается на лицевой стороне упаковки и разъясняет при помощи букв и красного, желтого и зеленого цветов питательную ценность продукта, утвердительно ответили 88 процентов респондентов. Более того, для 37 процентов она влияет на их решение о покупке. В то же время в 2021 году ее замечали лишь 44 процента покупателей. Помимо этикеток участники исследования обращают внимание на сезонность фруктов и овощей - 80 процентов, а также на то, чтобы продукция была из ближайшего региона - 77 процентов. Проводящиеся в магазинах акции привлекательны для 68 процентов опрошенных.

Кроме того, актуальный доклад показывает, что сегодня большинство опрошенных - 92 процента, считают очень важным или просто важным, чтобы политики обеспечивали еще лучшие условия для животноводства. Почти столько же - 91 процент, считают, что в домашних хозяйствах и на предприятиях должно производиться меньше пищевых отходов. 88 процентов респондентов поддерживают расширение органического земледелия.

Доклад "Германия, как она ест(ь)" - ежегодный срез

Исследования с целью выяснить, что важно жителям страны при совершении покупок и как они питаются, ежегодно проводятся Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства Германии (BMEL) с 2015 года. В ежегодных отчетах общественности предоставляется обзор актуальных пищевых предпочтений немцев, а также отмечаются тенденции в области покупок и приготовления блюд. Для подготовки отчета о питании Институт исследования общественного мнения Forsa в мае 2024 года опросил около 1000 человек в Германии в возрасте от 14 лет и старше.