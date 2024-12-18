Немцы стали меньше пить шампанского

Итоги выпитому спиртному в 2024 году подводить еще рано, а вот статистика за 2023 год у Федерального статистического ведомства Германии уже готова. В прошлом году каждый немец старше 16 лет в среднем выпил 37 бокалов игристого. Бокал был вместимостью в 0,1 литра. Много это или мало? Если смотреть на цифры в ретроспективе, то потребление шампанского и ему подобных спиртных напитков за последние десять лет существенно сократилось. В 2023 году всего было продано 267,3 миллиона литров игристого. Десять лет назад эта цифра была существенно выше - 322,9 миллиона литров или 46 бокалов в среднем на человека.

Налог на шампанское - для военно-морских сил Германской империи

Ежегодную статистику по употреблению шампанского Федеральное статистическое ведомство составляет на основе данных налоговой статистики. В ФРГ до сих с продажи от игристых вин взимается специальный налог, который был введен еще в начале 20-го века для финансирования императорского флота. В 2023 году в федеральный бюджет поступил 361 миллион евро от продажи игристого. Это меньше одного процента совокупных поступлений в бюджет от налоговых отчислений.

2024 год запомнится скорее не цифрами относительно выпитого спиртного, а бурной дискуссией, которая развернулась в Германии после того, как министр здравоохранения ФРГ предложил запретить подросткам пить алкоголь. Сегодня шампанское в Германии можно пить с 14 лет - но в присутствии родителей или опекунов.