Немцы стали меньше довольны своей жизнью

Главным фокусом актуального исследования благополучия немцев стали региональные отличия, подчеркнули авторы доклада "BiB. Monitor Wohlbefinden 2024" во вторник, 29 октября, представляя свежие данные в Висбадене. В опубликованном Федеральным институтом демографических исследований (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB) ежегодном исследовании представлены цифры за 2022 год.

Как подчеркивают авторы доклада, это не просто опрос на тему, довольны немцы своей жизнью или нет, а важный замер, позволяющий оценить благополучие населения как по объективным, так и по субъективным факторам. К последним, например, авторы доклада относят продолжительность жизни, готовность завести семью и так далее. Кроме того, данное исследование - ценный инструмент для принятия политических решений. Благополучие населения измеряется не только размером ВВП на душу населения - таков ключевой тезис.

Война в Украине повлияла на удовлетворенность жизнью немцев?

Удовлетворенность жизнью в Германии несколько снизилась в октябре - декабре 2022 года (это самые актуальные данные, доступные для анализа). Средний показатель - 6,9 процента. Удовлетворенность жизнью населения измеряется по шкале от 0 до 10. Представляя доклад в Висбадене, авторы отметили, что небольшое снижение этого ключевого индикатора они связывают с войной в Украине. Как уточнил, отвечая на запрос DW, Нико Штав (Nico Staw) из команды исследователей, ученые могут только предполагать, что существует прямая взаимосвязь, но оценить, насколько сильно война в Украине повлияла на ощущение благополучия и удовлетворенность жизнью населения в Германии, они не могут.

"Однако, полагаясь на ряд исследований о страхах и настроениях, можно сказать, что после начала войны в Украине страхов стало больше. Поэтому мы соотнесли оба фактора. Это наше предположение, почему удовлетворенность жизнью не выросла", - заявил один из авторов исследования. Его коллега Катарина Шрис (Katharina Spieß) добавила, что "с ноября 2021 по январь 2022 года показатель удовлетворенности жизнью находился на уровне 7,2 процента". То есть до начала крупномасштабной войны России в Украине немцы были более довольны своей жизнью.

Больше половины немцев довольны своей жизнью

В основу ежегодного исследования вошли данные крупномасштабного демографического исследования "FReDa" Федерального института по изучению населения (BiB) в Висбадене и Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине. Были проанализированы данные 30 тыс. человек в возрасте от 18 до 49 лет. Кроме того, для анализа группы населения старше 50 лет были использованы дополнительные статистические данные.

Каковы же основные выводы ученых? Более половины немцев (53,1 процента) довольны своей жизнью, чуть меньше трети (31 процент) - нет, почти 16 процентов ответили, что "очень довольны".

Самый главный фокус исследования: регионы

Возвращаясь к главному фокусу актуального исследования - региональным отличиям, - авторы отметили, что были выделены четыре главных центра: "север", "юг", "запад", "восток". Меньше всего своей жизнью довольны жители "севера" и "востока": примерно каждый третий ответил, что "не очень доволен". Самая высокая доля "очень довольных" немцев проживает на юге Германии: более 18 процентов дали такой ответ. А вот самый высокий показатель просто "довольных" - на западе страны.

Если вернуться к более привычному делению на федеральные земли, то самые довольные по среднему показателю проживают в Бранденбурге, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне и Рейнланд-Пфальце (7,1 процента). Чуть ниже, но выше семи процентов, - у Баден-Вюртемберга и Баварии. Самый низкий показатель - ниже 6 процентов - в Сааре. Как подчеркивают авторы исследования, различия между западом и востоком среди более молодой группы населения заметно стерлись. Ученые объясняют это экономической ситуацией и тем, что у молодого поколения на востоке страны сегодня больше возможностей, чем в начала 2000-х.

Авторы исследования также провели детальный анализ и сравнили ответы жителей мегаполисов с ответами жителей средних и малых городов, а также небольших населенных пунктов. Ключевыми критериями, определяющими удовлетворенность жизнью, стали, например, наличие зеленых участков и опасность мелкодисперсной пыли. Чем выше последний показатель, тем ниже удовлетворенность жизнью в крупных городах. Аналогичная ситуация - с озеленением: при наличие больших зеленых площадей жизнью в мегаполисах довольны 57 процентов.

В целом в сельской местности проживает больше довольных своей жизнью людей, чем в городах: 54 процента довольны в деревнях и малых населенных пунктах, тогда как в городах этот показатель - ниже 50 процентов.