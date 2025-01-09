Немцы пытаются прожить январь без алкоголя, сладостей и мяса

"В декабре можем себе позволить, в январе будем воздерживаться". Примерно таким девизом руководствуется растущее число жителей Германии. Добровольное сокращение в первый месяц года потребления не только алкоголя, но также сладостей и мяса, приняло в Германии массовый характер, причем популярность разгрузочного месяца после обильных рождественско-новогодних застолий быстро растет. Это наглядно подтвердили теперь немецкие статистики.

"Сухой январь" прочно вошел в жизнь Германии

Если в январе 2022 года продажи алкогольных напитков в немецких супермаркетах упали, по сравнению с предшествующим декабрем, на 44,8%, то годом позже падение составило уже 46,9%, а в январе 2024 продажи сократились, по сравнению с предыдущим месяцем, уже фактически наполовину: на 49,7%. Если же сравнивать со средним показателем за весь 2023 год, то в прошлом январе спрос на алкоголь упал почти на треть: на 32%.

Пик продаж алкогольных напитков приходится в Германии на декабрь, когда вся страна готовится к Рождеству и Новому году Фото: Iordache Magdalena/Shotshop/picture alliance

Эти данные представило Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis), посвятившее 7 января 2025 отдельную публикацию общественной кампании, получившей название Dry January (сухой январь). Идея после декабрьских корпоративных вечеринок, празднования с семьей Рождества и встречи с друзьями Нового года в течение месяца целенаправленно не употреблять спиртные напитки родилась в начале прошлого десятилетия в Великобритании, но затем была подхвачена во Франции, Швейцарии и ряде других европейских стран.

При этом в Германии дело не ограничивается одним лишь алкоголем, свидетельствует сообщение Destatis. Если декабрь традиционно обеспечивает немецкой розничной торговле самую высокую в году выручку от продажи как спиртных напитков, так и сладостей и мяса, то в январе выручка от этих товарных групп вот уже целый ряд лет самая низкая за двенадцать месяцев.

После Рождества резко падает спрос на сладости

При этом покупку сладостей жители ФРГ сокращают еще более радикально, чем приобретение алкоголя. К сладостям немецкие статистики причисляют широкий спектр кондитерской продукции: от шоколада в самых разных видах, конфет и мороженого до всевозможных мучных изделий. Так что сюда входят и такие популярные у немцев праздничные лакомства, как шоколадный Рождественский Дед, или, к примеру, штоллен - традиционный рождественский кекс. Подобные "сезонные товары" появляются в немецких супермаркетах осенью и к концу декабря обычно раскупаются.

Немецкие шоколадные Рождественские Деды - сезонный товар Фото: Fleig/Eibner-Pressefoto/picture alliance

После чего по всей стране наступает сознательное воздержание от сладкого. В январе 2022 продажи кондитерских изделий упали в немецких супермаркетах, по сравнению с предыдущим месяцем, на 51,4%, а в январе 2023 падение составило 52,7%, годом позже продажи сократились даже 59,6%. Если же сравнивать со средним показателем за весь 2023 год, то в январе 2024 спрос на сладости упал на 42,5% - намного сильнее, чем на алкоголь.

"Веганский январь" без уток, гусей и вообще мяса

Аналогичная картина наблюдается и по мясу, сосискам, колбасам и другим мясным изделиям. Правда, спрос на данную группу продуктов питания падает после встречи Нового года все же не столь сильно, как на сладости и алкоголь, хотя и тут наблюдается очевидный тренд. В январе 2022 продажи мяса снизились в немецких супермаркетах, по сравнению с предыдущим месяцем, на 22,8%, в январе 2023 - на 26,1%, годом позже уже на 29,4%.

Определенную роль тут явно играет резко подскакивающий в декабре спрос на уток и гусей, которые входят в Германии в число самых популярных блюд к рождественскому столу.

Жареный гусь - одно из традиционных рождественских блюд в Германии Фото: monica/Shotshop/IMAGO

Однако Destatis указывает и на такую сравнительно новую общественную кампанию, как Veganuary (веганский январь). Она тоже зародилась в Великобритании, а в Германии впервые пропагандировалась в 2019 году. Ее инициаторы, опираясь на опыт Dry January, призывают в январе стать веганом или хотя бы вегетарианцем, иными словами - на месяц отказаться от мяса, чрезмерное потребление которого тоже считается вредным для здоровья.

Устойчивый тренд к здоровому образу жизни

Конечно, на полученные данные могут влиять и календарные эффекты, включая, естественно, и отсутствие крупных праздников, и сезонные факторы, и колебания розничных цен, признают эксперты Destatis, так что дело тут, по их словам, не только в "новогодних благих намерениях". Тем не менее очевидная статистика о растущей в Германии популярности январского "месячника воздержания" полностью вписывается в многолетний тренд ко все более здоровому питанию и в целом к здоровому образу жизни (ЗОЖ).

Так, в Германии, стране пивоваров и виноделов, уже многие годы стабильно снижается потребление алкогольных напитков. К примеру, сбыт пива в ФРГ в литрах был в 2023 году на 11,5% ниже, чем в 2013-м, и на 25,3% ниже, чем в 1993-м, свидетельствуют данные Destatis. Одновременно рос спрос на безалкогольное пиво. Статистическое ведомство также подсчитало, что за десять лет, с 2013 по 2023, сбыт игристых вин, включая шампанское и просекко, сократился в Германии в литрах на 17%.

В Германии - богатый выбор мясных изделий, тем не менее, спрос на них падает Фото: picture alliance/Zoonar

Схожая ситуация с мясом и мясными изделиями, включая сосиски и свиные рульки, которые многие иностранцы воспринимают как символы Германии или, по меньшей мере, образцами традиционной немецкой кухни. Причем их потребление, как и в случае с пивом, плавно, но неуклонно сокращается вот уже три десятилетия.

Если в 1991 году, сразу после воссоединения Германии, ее жители съели в среднем 63,9 кг мяса и мясных изделий на человека, то в 2023 году этот показатель снизился до 51,6 кг, что почти на 20% меньше, свидетельствуют данные министерства питания и сельского хозяйства ФРГ (BMEL). Если в 2015 году доля домохозяйств, где каждый день потребляли мясные и колбасные изделия, составляла 34%, то сейчас она снизилась до 20%.

Так что дело не только и даже не столько в растущем числе вегетарианцев и веганов, сколько в целенаправленном, в соответствии с рекомендациями ученых, сокращении потребления мясных изделий широкими слоями населения Германии. Большинство немцев вовсе не собирается полностью отказываться от мяса, но все чаще сознательно воздерживается от него, отдавая предпочтение, к примеру, овощам и всевозможным овощным блюдам.

На этом гриле - только растительные заменители мяса Фото: Christin Klose/picture alliance/dpa-tmn

Этот тренд породил в пищевой промышленности ФРГ уже весьма окрепший сегмент производителей растительных заменителей мяса, о чем DW подробно писала в прошлом году в статье "Немцы едят меньше мяса ради ЗОЖ. Как реагирует бизнес".

Большинство немцев хочет чаще заниматься спортом

К феномену "январского стремления к здоровому образу жизни" можно причислить и резкий рост посещаемости фитнесс-студий и спортивных клубов, практически ежегодно наблюдающийся в Германии в первые несколько недель начавшегося года. Вот и накануне нынешнего, 2025 года, в опросе специализирующегося на статистических данных портала Statista 55% жителей ФРГ заявили, что хотели бы больше заниматься спортом.

Растущее число жителей Германии занимается бегом - и даже участвует в разных городах в марафонских забегах Фото: Pavel/Pond5 Images/IMAGO

Такие же планы - больше заниматься спортом и вообще больше двигаться - имеют 61% участников репрезентативного опроса Института изучения общественного мнения Forsa, проведенного в ноябре по заказу кассы больничного страхования DAK. К тому же 56% указали, что стремятся к более здоровому питанию, 26% задались целью меньше есть мяса, а 20% - сократить потребление алкоголя.

Поэтому вполне возможно, что статистическое ведомство Destatis после получения и анализа статистических данных за первый месяц 2025 придет к выводу, что потребление алкоголя, сладостей и мяса в Германии в нынешнем январе снизилось по сравнению с декабрем прошлого года еще сильнее, чем в предыдущие несколько лет.