 Немцы лишат Путина денег на войну, но спасет ли СПГ от замерзания? DW Новости (25.07.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 25.07.2022

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Немцы лишат Путина денег на войну, но спасет ли СПГ от замерзания? DW Новости (25.07.2022)

Еще одна турбина газопровода "Северный поток 1" будет остановлена 27 июля для профилактических работ, а прокачка по газопроводу упадет до 20 %, анонсировал "Газпром". Берлин с самого начала войны в Украине пытается найти России замену, в частности, заговорили об СПГ – сжиженном природном газе. В Германии до сих пор не было ни одного терминала по приему СПГ. Теперь планируется целых пять.

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