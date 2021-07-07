Немцы и мороженое: цены, цифры, фотографии

Гамбург • Что помимо прохладной погоды может разочаровать летом? Старожилы помнят, что в 1980-1990-е годы шарик мороженого в ФРГ стоил в среднем от 30 до 50 пфеннигов. Сегодня за него приходится платить целый евро, а то и больше, но в удовольствии себе мало кто хочет отказывать. Германия является крупнейшим производителем мороженого в Европе.

По данным портала Statista из Гамбурга, цены на мороженое по стране сильно разнятся. Наиболее низкие, если сравнивать цены в крупных городах Германии, - в Билефельде, который находится в самой многонаселенной федеральной земле - Северном Рейне - Вестфалии. 1,03 евро стоит в среднем шарик мороженого в этом немецком городе. Такие низкие цены эксперты объясняют высокой конкуренцией. На 1000 жителей здесь приходится 13 кафе-мороженых. Такой плотностью не может похвастаться, например, соседний Эссен: 4 кафе на 1000 жителей. Цены соответственно здесь выше - 1,10 евро в среднем.

Больше мороженого - вкусного и разного! Фотографии

Где-то в немецком Гарце

Мороженое с мятой, клубникой и черникой в Гамбурге

Мороженое для влюбленных в форме сердечек

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Муки выбора во Франкфурте-на-Майне

Кафе-мороженое в нижнесаксонском Лангенхагене

В среднем около 30 процентов жителей Германии каждый месяц потребляет мороженое. Понятно, что большинство из них делает это не один раз и не по одному шарику. Поэтому растущие цены, конечно, немного портят удовольствие и ударяют по семейному бюджету.

Два евро за шарик мороженого!?

Сколько же стоит мороженое в немецкой столице? Согласно данным портала Statista, Берлин находится в красной ценовой зоне, то есть относится к городам с самым дорогим мороженым в Германии. За шарик здесь приходится платить 1,87 евро в среднем, как, например, и в баден-вюртембергском Штутгарте - автомобильной столице Германии.

Где в Германии самое дорогое мороженое? Для тех, кто хорошо знает немецкие города, ответ очевиден. Рейтинги самых-самых (будь то цены на недвижимость, стоимость общежитий и так далее) уже по сложившейся традиции возглавляет Мюнхен. На 1000 жителей здесь приходится 10 кафе-мороженых, а средние цены - самые высокие по стране. 2,10 евро - за шарик. Приятного аппетита!

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