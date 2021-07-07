 Немцы и мороженое: цены, цифры, фотографии | Информация о Германии и советы туристам | DW | 07.07.2021

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По Германии

Немцы и мороженое: цены, цифры, фотографии

Растущие цены на мороженое в Германии! Сколько стоит шарик в немецкой столице? Спойлер: цены в Берлине на это лакомство - не самые высокие по стране.

Кельн

Гамбург • Что помимо прохладной погоды может разочаровать летом? Старожилы помнят, что в 1980-1990-е годы шарик мороженого в ФРГ стоил в среднем от 30 до 50 пфеннигов. Сегодня за него приходится платить целый евро, а то и больше, но в удовольствии себе мало кто хочет отказывать. Германия является крупнейшим производителем мороженого в Европе.

По данным портала Statista из Гамбурга, цены на мороженое по стране сильно разнятся. Наиболее низкие, если сравнивать цены в крупных городах Германии, - в Билефельде, который находится в самой многонаселенной федеральной земле - Северном Рейне - Вестфалии. 1,03 евро стоит в среднем шарик мороженого в этом немецком городе. Такие низкие цены эксперты объясняют высокой конкуренцией. На 1000 жителей здесь приходится 13 кафе-мороженых. Такой плотностью не может похвастаться, например, соседний Эссен: 4 кафе на 1000 жителей. Цены соответственно здесь выше - 1,10 евро в среднем.

Больше мороженого - вкусного и разного! Фотографии

Где-то в немецком Гарце

Где-то в немецком Гарце

Мороженое с мятой, клубникой и черникой в Гамбурге

Мороженое с мятой, клубникой и черникой в Гамбурге

Мороженое для влюбленных в форме сердечек

Мороженое для влюбленных в форме сердечек

Tributo alla Serenissima - щербет из баварского Швабаха. Получил второе место на конкурсе Gelato World Tour в 2017 году

"Tributo alla Serenissima" - щербет из баварского Швабаха. Получил второе место на конкурсе "Gelato World Tour" в 2017 году

 

Муки выбора во Франкфурте-на-Майне

Муки выбора во Франкфурте-на-Майне

Кафе-мороженое в нижнесаксонском Лангенхагене

Кафе-мороженое в нижнесаксонском Лангенхагене

В среднем около 30 процентов жителей Германии каждый месяц потребляет мороженое. Понятно, что большинство из них делает это не один раз и не по одному шарику. Поэтому растущие цены, конечно, немного портят удовольствие и ударяют по семейному бюджету.

Два евро за шарик мороженого!? 

Сколько же стоит мороженое в немецкой столице? Согласно данным портала Statista, Берлин находится в красной ценовой зоне, то есть относится к городам с самым дорогим мороженым в Германии. За шарик здесь приходится платить 1,87 евро в среднем, как, например, и в баден-вюртембергском Штутгарте - автомобильной столице Германии.

Где в Германии самое дорогое мороженое? Для тех, кто хорошо знает немецкие города, ответ очевиден. Рейтинги самых-самых (будь то цены на недвижимость, стоимость общежитий и так далее) уже по сложившейся традиции возглавляет Мюнхен. На 1000 жителей здесь приходится 10 кафе-мороженых, а средние цены - самые высокие по стране. 2,10 евро - за шарик. Приятного аппетита!

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  • Шоколадное мороженое с перцем

    Самое любимое мороженое в Германии

    Шоколадное

    В среднем житель Германии съедает 8 литров мороженого в год. Но летний сезон 2018 года выдался на редкость жарким, и ожидается, что на сей раз немцы превзойдут самих себя. Самый популярный сорт этого лакомства в стране - шоколадный: его, по данным института Statista, любят 50% немцев. Новые варианты - мороженое со вкусом шоколада (нередко с высоким содержанием какао) с чили, эспрессо или нугой.

  • Ванильное мороженое в форме роллов

    Самое любимое мороженое в Германии

    Ванильное

    Традиционно немцы остаются верны и ванильному мороженому - 48% жителей Германии считают его своим любимым сортом. Его с удовольствием комбинируют с другими сортами или подают в новом виде - например, в форме роллов. Мода на мороженое, свернутое в трубочку, в Германию пришла из Таиланда.

  • Веганский вариант мороженого - ореховое, клубничное, ванильное

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    Клубничное и ореховое мороженое (из фундука) тоже относятся к фаворитам немцев. Тот, кто не может сделать выбор, заказывает и то и другое, и вместе с ванильным. Один из популярных сегодня альтернативных вариантов - веганский с фисташками, без молока и яиц.

  • Фруктовое мороженое с голубикой

    Самое любимое мороженое в Германии

    Фруктовое мороженое

    В этом сезоне особенно большим спросом пользуется фруктово-ягодное молочное мороженое. Все более популярные вкусовые оттенки: дыня, персик, голубика. Ягодно-пряный вариант - мороженое с голубикой и мятой.

  • Фруктовый лед

    Самое любимое мороженое в Германии

    Фруктовый лед

    Тот, кто следит за калориями, предпочитает "мороженое из воды" - Wassereis. Фрукты, ягоды, сок - из этих компонентов в Германии изготавливают множество вариантов мороженого. А главное - его можно легко приготовить самостоятельно, причем на любой вкус.

  • Сорбе из манго

    Самое любимое мороженое в Германии

    Со вкусом манго

    Еще один легкий вариант - нежный сорбе (также сорбет) из манго с добавлением земляничной мяты. Эксперты отмечают в Германии рост популярности безмолочных сортов мороженого.

  • Мороженое страчателла

    Самое любимое мороженое в Германии

    Страчателла

    Ванильное мороженое с кусочками шоколада (молочного или горького) - тоже любимец сладкоежек в Германии. Подчеркнуть шоколадность вкуса поможет шоколадная стружка, которой дополнительно посыпают быстро тающее лакомство.

  • Мороженое Князь Пюклер

    Самое любимое мороженое в Германии

    Князь Пюклер

    Всегда удачный десерт с историческим прошлым - "Князь Пюклер" (Fürst-Pückler-Eis). Под таким названием в Германии известно "неаполитанское мороженое", состоящее из трех горячо любимых немцами сортов - шоколадного, ванильного и клубничного. Особенность трехцветного мороженого, названного так в XIX веке в честь князя Германа фон Пюклер-Мускау, - все сорта замораживают совместно.

  • Мороженое-спагетти

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое-спагетти

    Любимая классика - мороженое-спагетти, которое подают под клубничным соусом. Изобретателем этой оригинальной формы десерта считается мороженщик из Мангейма Дарио Фонтанелла, в 1969 году удививший любителей мороженого своей имитацией итальянского блюда из макарон.

  • Шоколад и вишня со сливками - фаворит 2018 года из Шварцвальда

    Самое любимое мороженое в Германии

    Сорт 2018 года

    Объединение итальянских производителей мороженого в Германии (Uniteis) объявило сорт "German Black Forest" мороженым 2018 года. Шоколадное мороженое с вишней посвящено знаменитому вишневому торту из Шварцвальда - Schwarzwälder Kirschtorte.

  • Мороженое со вкусом любистока

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое Maggi

    А этот сорт - для любителей экспериментов. Любисток - пряное растение и обязательный ингредиент популярной в Германии приправы Maggi. Владелец кафе Favretti в Саарбрюкене Уве Хоффман в 2017-м придумал из него необычное, несколько соленое на вкус мороженое. Спрос на него не снижается и в этом году.

  • Мороженое со вкусом колбасы, пива и шашлыка

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое из шашлыка

    Новые творения Уве Хоффмана в этом летнем сезоне - на любителя: мороженое со вкусом популярной в регионе лионской (из французского Лиона) колбасы Lyoner, с привкусом пива Pils или мяса, приготовленного на гриле.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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