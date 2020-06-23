Борис Немцов выиграл в ЕСПЧ посмертно дело против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону дочери убитого российского оппозиционера Бориса Немцова в деле против экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на его сайте во вторник, 23 июня. Интересы Немцова в судебном производстве, кроме его дочери Жанны, представляли адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова.

Суд в Страсбурге обязал Россию в течение трех месяцев выплатить Жанне Немцовой 20 800 евро - в том числе 12 994 евро в качестве компенсации издержек и 7800 евро в качестве возмещения морального ущерба. Немцова просила о компенсации морального ущерба на сумму 50 000 евро, а также о выплате 12 994 евро, чтобы возместить сумму, которую ранее суд в РФ взыскал с ее отца в пользу Лужкова.

Суд в Москве взыскал в пользу Лужкова 500 тысяч рублей

Жанна Немцова (фото из архива)

В деле, которое Юрий Лужков выиграл в 2009 году, были нарушены права Бориса Немцова, а также газеты "Коммерсант" и журналистки Марии-Луизы Тирмастэ на свободу выражения мнения, считает ЕСПЧ.

В 2009 году Лужков, занимавший пост мэра Москвы, подал в суд иск о защите чести и достоинства против политика Бориса Немцова, а также "Коммерсанта" и Тирмастэ. Причиной послужила статья в "Коммерсанте", в которой Тирмастэ рассказывала о книге "Лужков: итоги", написанной Немцовым в соавторстве с Владимиром Миловым. 30 ноября Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал в пользу Лужкова 500 тысяч рублей. В феврале 2010 года Мосгорсуд оставил это решение в силе.

"Да, европейское правосудие небыстрое - но и неотвратимое, - написал на своей странице в Facebook адвокат Прохоров. - Европейский суд, как мы и ожидали, признал правоту Бориса Немцова в его споре с Юрием Лужковым - о чем мы всегда говорили в наших судебных баталиях еще в 2009 - 2010 гг.".

Убийство Бориса Немцова

Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к лишению свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. Имя политика увековечено в названиях улиц и площадей в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге.

Лужков скончался 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

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