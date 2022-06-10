Немцев призвали экономить энергию, чтобы сберечь деньги и насолить Путину

В Германии стартовала общенациональная кампания по энергосбережению. Ее официально провозгласило 10 июня министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK), при этом его сотрудники подали личный пример. При этом неофициально, явочным порядком, жители страны начали усиленно сокращать потребление электроэнергии, газа и нефтепродуктов еще несколько месяцев назад. Если говорить конкретно: экономить стали 77% жителей страны

Таков результат опубликованного 10 июня репрезентативного опроса, проведенного Федеральным объединением предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). Лишь 19% опрошенных заявили, что никак не изменили свое энергопотребление. А более чем три четверти участников исследования сообщили, что стремились в этом году меньше топить и сократили расход горячей воды.

Опрос BDEW: Немцы меньше отапливали жилье и реже принимали душ

Основная причина очевидного изменения потребительского поведения - экономическая: 67% назвали своим главным мотивом удорожание энергии. 19% руководствуются, прежде всего, экологическими соображениями, необходимостью защиты климата. 5% сказали, что поступают так в первую очередь из-за войны в Украине.

Многие немцы минувшей зимой ставили термостаты на радиаторах отопления на более низкую температуру

Принимаемые жителями Германии меры экономии энергии весьма просты. Свыше половины опрошенных, 56%, снизили зимой и весной температуру в жилых помещениях, 52% перед выходом из дома чаще проверяли, отключены ли отопительные батареи, 48% целенаправленно прогревали не все комнаты в квартире или доме. 13% уже обзавелись программируемыми термостатами на радиаторах отопления.

Широкое распространение получили и другие способы экономии энергии: 45% стали реже или быстрее принимать душ, а 41% изменил способ проветривания помещений во время отопительного периода. Специалисты и так уже давно рекомендуют жителям Германии чаще на короткое время полностью открывать окна (по-немецки это называется Stoßlüften) вместо того, чтобы все время держать их приоткрытыми (в российском варианте - держать открытыми форточки).

Тут следует учитывать, что в ФРГ, в отличие от России и ряда других постсоветских государств, центральное отопление сравнительно мало распространено. Не только индивидуальные дома, но и многоквартирные здания в большинстве своем имеют собственные отопительные системы, которые работают преимущественно на газе или нефтепродуктах (дизеле, мазуте). Поэтому семьи или коллективы жильцов при сознательном экономном использовании тепла вполне могут ощутимо снизить объемы потребляемого топлива и, соответственно, свои расходы.

Общенациональная кампания "80 миллионов вместе меняют энергетику"

На самое широкое участие населения Германии, составляющего около 83 млн человек, и рассчитывает министерство BMWK, избравшее для своей информационной кампании лозунг, который можно перевести так: "80 миллионов вместе меняют энергетику" ("80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel").

В ФРГ 87% избирателей выступают за дальнейшее развитие возобновляемой энергетики

Представляя кампанию общественности на пресс-конференции в Берлине, вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) подчеркнул: "Тот, кто экономит энергию, помогает Германии стать менее зависимой от импорта из России и делает доброе дело для климата". Под "изменением энергетики" этот видный и очень популярный сейчас политик Партии "зеленых" подразумевает переход от ископаемых энергоносителей на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Согласно недавнему опросу ARD Deutschlandtrend, курс на их развитие поддерживают в ФРГ 87% избирателей.

В ближайшие месяцы BMWK будет в интернете, в социальных сетях и с помощью наружной рекламы не только пропагандировать саму идею энергосбережения и энергоэффективности, но и давать конкретные советы как населению, так и предприятиям. Для этого, в частности, создан специальный сайт energiewechsel.de. В условиях нынешних высоких цен на энергию людям надо реально помочь сэкономить деньги, подчеркнул Роберт Хабек и добавил, что заодно можно будет "насолить Путину".

Немецкий бизнес и профсоюзы поддержали инициативу Роберта Хабека

Вице-канцлер рассчитывает на активное участие в общенациональной кампании по энергосбережению немецкого бизнеса, который в последние десятилетия уже внес большой вклад в повышение энергоэффективности экономики Германии.

Перед презентацией кампании Роберт Хабек провел в своем министерстве совещание с лидерами предпринимательских, а также общественных и экологических организаций, поддержавших его инициативу. Среди них: головная организация крупного немецкого бизнеса - Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK), представляющее малый и средний бизнес, Центральное объединение немецких ремесленников (ZDH), Объединение немецких профсоюзов (DGB), Федеральное объединение центров защиты прав потребителей Германии (VZBV), Объединение германских городов (Deutscher Städtetag).

Что же касается личного вклада Роберта Хабека и сотрудников его министерства в кампанию по энергосбережению, то BMWK разработало и обнародовало на пресс-конференции в Берлине целый список конкретных мер.

Министерство экономики ФРГ экономит на кондиционерах и освещении

Так, этим летом в министерстве экономики и защиты климата ФРГ всюду, где это возможно, отключат систему кондиционирования. В помещениях, где это технически невозможно или нарушает требования охраны труда, температура будет поддерживаться на уровне не 22 градусов, как раньше, а 26 градусов. Уже подсчитано, что это позволит сэкономить 40% электроэнергии, обычно используемой в BMWK для охлаждения воздуха.

Фасад здания министерства экономики и защиты климата ФРГ в Берлине временно не будет освещаться

В предстоящий осенне-зимний период планируется сэкономить примерно 15% энергии, идущей на отопление помещений. Для этого, в частности, температура в помещениях в ночное время будет значительно дольше поддерживаться на более низком уровне, а сам этот уровень уменьшат. К тому же министерство полностью отключило ночное освещение фасада его здания, подсветку представленных произведений искусства и фонтаны.

Как подчеркнул на пресс-конференции Роберт Хабек: если многие в Германии что-то реально сделают, чтобы сэкономить энергию, то в сумме может получиться весомый результат.

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