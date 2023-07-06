Немцев лишили боевого духа
Главное - не победа, а участие? Для учеников немецких начальных школ - с 1 по 4 класс - это скоро станет реальностью. Чиновники решили облегчить им жизнь, лишив обязательные ежегодные спортивные соревнования (Bundesjugendspiele) элемента конкурентной борьбы. Спорт, по мнению инициаторов реформы, должен приносить радость, причем даже тем детям, которые им не очень увлекаются.
Обычно в рамках федеральных молодежных игр, которые проводятся весной, школьники начальных классов соревнуются в беге на короткие дистанции, прыгают в длину и метают мяч. Плюс к этим дисциплинам добавляются спортивная гимнастика и плавание. 20 процентов учащихся - с лучшими результатами - в конце получают так называемые "почетные грамоты" с печатью и подписью федерального президента. 50 процентов - со средними результатами - получают "грамоты победителей". Остальные 30 процентов уносят домой "сертификаты об участии".
Спартакиада останется обязательным мероприятием для всех школьников - вплоть до 10-х классов. Однако психику младших школьников рекомендовано поберечь: мол, рано им еще переживать из-за удачных или неудачных выступлений. Средних норм по стране больше не будет - ориентироваться станут на лучшие результаты в параллельных классах. Фиксировать достижения будут в рамках определенного сегмента "от и до", а не четко до минуты или до сантиметра.
Зачем нужны новые правила? И всем ли они нравятся?
Педагоги хотели бы привлекать детей к подвижному времяпрепровождению, а не отвращать от него. В центре внимания - физическое и психическое здоровье детей, а не погоня за результатами. Главное в ходе игр теперь - умение работать в команде, помогать другим, уважать соперников, то есть - социальные навыки. Между учениками не должно быть конкуренции, считают авторы новой концепции соревнований.
Однако не все в Германии довольны изменениями. Критики говорят, что детей все же следует готовить к жизни в обществе, ориентированном на успех и результативность, а также приучать к проработке собственных неудач, чтобы во взрослой жизни лучше справляться с ними.
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