Немцев лишили боевого духа

Детские спортивные соревнования будут проходить в Германии по новым правилам. Главное нововведение: учащиеся начальных классов больше не должны бороться за результат.

Главное - не победа, а участие? Для учеников немецких начальных школ - с 1 по 4 класс - это скоро станет реальностью. Чиновники решили облегчить им жизнь, лишив обязательные ежегодные спортивные соревнования (Bundesjugendspiele ) элемента конкурентной борьбы. Спорт, по мнению инициаторов реформы, должен приносить радость, причем даже тем детям, которые им не очень увлекаются.

Обычно в рамках федеральных молодежных игр, которые проводятся весной, школьники начальных классов соревнуются в беге на короткие дистанции, прыгают в длину и метают мяч. Плюс к этим дисциплинам добавляются спортивная гимнастика и плавание. 20 процентов учащихся - с лучшими результатами - в конце получают так называемые "почетные грамоты" с печатью и подписью федерального президента. 50 процентов - со средними результатами - получают "грамоты победителей". Остальные 30 процентов уносят домой "сертификаты об участии".

Так выглядит "почетная грамота" - Ehrenurkunde Фото: Frank Kleefeldt/dpa/picture alliance

Спартакиада останется обязательным мероприятием для всех школьников - вплоть до 10-х классов. Однако психику младших школьников рекомендовано поберечь: мол, рано им еще переживать из-за удачных или неудачных выступлений. Средних норм по стране больше не будет - ориентироваться станут на лучшие результаты в параллельных классах. Фиксировать достижения будут в рамках определенного сегмента "от и до", а не четко до минуты или до сантиметра.

Зачем нужны новые правила? И всем ли они нравятся?

Педагоги хотели бы привлекать детей к подвижному времяпрепровождению, а не отвращать от него. В центре внимания - физическое и психическое здоровье детей, а не погоня за результатами. Главное в ходе игр теперь - умение работать в команде, помогать другим, уважать соперников, то есть - социальные навыки. Между учениками не должно быть конкуренции, считают авторы новой концепции соревнований.

Однако не все в Германии довольны изменениями. Критики говорят, что детей все же следует готовить к жизни в обществе, ориентированном на успех и результативность, а также приучать к проработке собственных неудач, чтобы во взрослой жизни лучше справляться с ними.

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