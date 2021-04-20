 Немцы собирают скелет царя динозавров | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.04.2021

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Культура и стиль жизни

Немцы собирают скелет царя динозавров

Сотрудникам закрытого из-за пандемии немецкого Музея динозавров скучать не приходится: они выполняют заказ американского миллионера, у которого есть где поставить скелет тираннозавра.

Кости тираннозавра в Музее динозавров

Специалисты из баварского города Денкендорфа собирают необычный пазл. В одном из огромных залов расположенного здесь Музея динозавров разложены на полу кости тираннозавра общим числом более трехсот (на заглавном снимке). Четвертая часть из них - настоящие ископаемые останки "царя тираннозавров" (именно так переводится с латинского его название Tyrannosaurus rex), остальные кости отлиты из специальной пластмассы по образцу известных оригиналов.

Баварский Музей динозавров и его палеонтологи хорошо известны в мире. Именно поэтому некий американский коллекционер, имя которого держится в секрете, как и сумма, которую он за это заплатит, поручил музею собрать для его коллекции скелет жившего 60 миллионов лет назад динозавра. Кости были в контейнерах переправлены из США морем, а когда скелет полностью соберут, их пронумеруют, скелет снова разберут, что называется, "по косточкам", и потом отправят в Штаты.

Так выглядел Tyrannosaurus Rex

Так выглядел Tyrannosaurus Rex

Длина тираннозавра, как сообщает информационное агентство dpa, составит около 12 метров, высота - 4 метра. Скелет будет держаться на металлическом каркасе. Пока не известно, будет ли тираннозавр просто стоять в спокойной позе и смотреть вдаль или примет боевую стойку перед нападением (ископаемый ящер был хищником). Американский миллионер еще не решил, какую именно позу выбрать.

Смотрите также:

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  • Тираннозавр в Берлине

    Фотогалерея: Царь динозавров Tyrannosaurus rex

    Тяжелая голова

    Череп тираннозавра лежит в витрине. Его длина - полтора метра, вес - 180 кг. Он слишком тяжел для скелета, поэтому на шее установили более легкую копию. 65 миллионов лет назад тираннозавры "уравновешивали" массивную голову с помощью длинного и толстого хвоста.

  • Тираннозавр в Берлине

    Фотогалерея: Царь динозавров Tyrannosaurus rex

    Посылки из США

    Всего месяц был в распоряжении сотрудников Музея естествознания в Берлине на то, чтобы собрать скелет для экспозиции. Посылки с костями приходили из-за США, где кости скелета были найдены в штате Монтана. В Берлине из этих костей собрали скелет. Всего насчитывается 300 отдельных костей, 170 из них - подлинные.

  • Тираннозавр в Берлине

    Фотогалерея: Царь динозавров Tyrannosaurus rex

    Большая честь

    Найденный тираннозавр достигает 4 метров в высоту и 12 метров в длину. Этот скелет, по данным музея, получившего его пока на три года, является сейчас единственным оригинальным скелетом тираннозавра в Европе. Принадлежит он одному лондонскому коллекционеру. Его решение выставить свое "сокровище" именно в Берлине в музее считают большой честью.

  • Нильс Нильсон

    Фотогалерея: Царь динозавров Tyrannosaurus rex

    Властелин костей

    А вот и он – хозяин тираннозавра. Датчанин Нильс Нильсен, живущий в Лондоне, вспомнил о своем детском увлечении динозаврами и приобрел один из наиболее полно сохранившихся скелетов тираннозавра, назвав его в честь своего сына Тристаном.

  • Скелет брахиозавра в Берлине

    Фотогалерея: Царь динозавров Tyrannosaurus rex

    Проблемы с зубами

    Кинофильм "Парк Юрского периода" сделал тираннозавра поп-звездой среди динозавров. А ведь были ящеры и покруче: брахиозавр, например, высотой 13 метров. Голова "плечистого", впрочем, уступает по размерам главе Тристана. В Берлине исследование черепа "царя" динозавров, уже начавшееся, продолжится и во время экспозиции. Например, ученые выяснили, что у Тристана болели зубы и опухала челюсть.

  • Дизалтозавр в Берлине

    Фотогалерея: Царь динозавров Tyrannosaurus rex

    Шустрый родственник

    Появление столь эффектного "родственника" среди экспонатов привлечет, как рассчитывают в музее, внимание к ящерам и поменьше. Пятиметровый дизалтозавр был, судя по скелету, весьма шустрой ящерицей, за что и получил имя Dysalotosaurus, что в переводе с греческого и латыни означает "трудный для поимки ящер".

  • Кости диназавров в Музее естествознания

    Фотогалерея: Царь динозавров Tyrannosaurus rex

    Пионеры палеонтологии

    В Берлине изучение динозавров имеет давние традиции. Еще в начале ХХ столетия Музей естествознания снарядил экспедицию на поиски останков древних ящеров в Танзании. Раскопки прошли успешно: в Берлин ученые привезли 250 тонн костей. Большая их часть и по сей день хранится в музее и является объектом научных исследований.

  • Музей естествознания в Берлине

    Фотогалерея: Царь динозавров Tyrannosaurus rex

    Дом эволюции

    Музей естествознания в Берлине был открыт в 1889 году и является самым крупным музеем такого рода в Германии. Он дает увлекательную и уникальную картину эволюции жизни на Земле. Ежегодно музей посещают полмиллиона человек.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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Берлинского тираннозавра увидел миллионный посетитель

Эта фотография была сделана в Берлине в Музее естествознания, где уже более года можно увидеть этот скелет царя динозавров, найденный в США.  

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