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Нелегальные мигранты на границе Финляндии и России

Наталья Позднякова
22 ноября 2023 г.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Финляндия закрыла ряд КПП на границе с Россией. Хельсинки готов рассмотреть возможность полного закрытия границ. Подробнее о ситуации на границе - досье DW.

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Мигрант, приехавший на велосипеде на погранпункт "Вартиус" в Финляндии
Фото: Miska Puumala/Lehtikuva/dpa/picture alliance

В ночь на 18 ноября 2023 года Финляндия приостановила работу четырех КПП на границе с Россией. Официальная причина - наплыв нелегальных мигрантов с российской стороны. Москва все обвинения в свой адрес отвергает. Три из закрытых КПП были единственными, которые связывали Финляндию с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. Остальные КПП на российско-финской границе находятся на территории соседней Карелии и Мурманской области.

СМИ сообщили, что власти Финляндии готовы рассмотреть возможность полного закрытия границ с РФ в ближайшее время. Приток беженцев многим напомнил ситуацию двухлетней давности, когда на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией скопились мигранты, стремившиеся попасть в ЕС. Подробности - в досье DW. 

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