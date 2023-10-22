Ряду сотрудников посольства США предписано покинуть Ирак

Госсекретарь США Энтони Блинкен опасается нападений на американские объекты и персонал в условиях войны на Ближнем Востоке. "Мы обеспокоены вероятностью того, что союзники Ирана усилят атаки на наш собственный персонал, на наших людей", - заявил он в воскресенье, 22 октября, в интервью телеканалу CBS News. "Мы предполагаем, что существует вероятность эскалации", - добавил он.

Государственный департамент в Вашингтоне объявил о необходимости покинуть Ирак сотрудникам посольства в Багдаде, чья работа не связана с ключевыми функциями дипмиссии, и членам их семей "в связи с возрастающими угрозами безопасности американского персонала и американских объектов". Сотрудники генконсульства в контролируемом курдами иракском городе Эрбиль также будут в большинстве отозваны.

Помимо этого, американские власти предостерегли граждан США от поездок в Ирак. Близкие к Ирану военизированные группировки ранее угрожали атаковать американские объекты в Ираке из-за поддержки Вашингтоном Израиля.

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

Вашингтон предостерег Багдад и его союзников от любой эскалации в связи с обострением конфликта между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС, которое признано террористической группировкой в ЕС, США и Израиле. Несколькими часами ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил о приказе усилить военный потенциал Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и предупредил о "перспективе значительной эскалации нападений на наши войска" в регионе.

"Если какая-либо группа или страна стремится расширить этот конфликт и воспользоваться этой крайне неблагоприятной ситуацией, которую мы наблюдаем, наш совет: не делайте этого, - заявил глава Пентагона. - Мы сохраняем право на самозащиту и без колебаний примем соответствующие меры".

Эти комментарии прозвучали на фоне растущих опасений, что проиранское радикальное шиитское движение "Хезболлах" в южном Ливане или другие группировки, поддерживаемые Тегераном, могут воспользоваться напряженной ситуацией вокруг сектора Газа, чтобы обострить конфликт и вынудить израильские вооруженные силы еще больше рассредоточиться. Решение Остина стало следствием ответных действий американских властей после того, как 7 октября боевики ХАМАС в секторе Газа ворвались в Израиль, захватив более 200 заложников и убив, по данным Тель-Авива, не менее 1400 человек.

Военный конфликт между Израилем и ХАМАС усугубляется

Израиль намерен уничтожить ХАМАС и утверждает, что около 1500 боевиков этого движения были убиты в ходе столкновений, прежде чем израильская армия восстановила контроль над территориями, подвергшимися нападению. За последние дни были атакованы несколько иракских баз, используемых войсками возглавляемой США коалиции. По данным Тель-Авива, на северной границе Израиля с Ливаном израильская армия ведет перестрелку с "Хезболлах", опасаясь открытия нового фронта.

На прошлой неделе Соединенные Штаты разрешили сотрудникам посольства в Ливане и членам их семей покинуть регион. Израильские военные заявили, что намерены усилить удары по контролируемой ХАМАС Газе в преддверии планируемой наземной операции. По данным властей Палестинской национальной автономии, в подконтрольных ХАМАС территориях с 7 октября погибли более 4650 палестинцев, еще 14,2 тысячи получили ранения, а густонаселенные районы превратились в руины.

Смотрите также: