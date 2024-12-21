Некоторых бойцов частей ПВО Украины переводят в пехоту

Генштаб ВСУ подтвердил, что некоторых солдат-зенитчиков перебрасывают на передовую, но речь не идет об узких специалистах.

Часть бойцов из подразделений ПВО украинской армии переводят в пехоту, воюющую на передовой. Это следует из ответа Генштаба ВСУ на статью британской газеты The Guardian, опубликованную в субботу, 21 декабря.

The Guardian: Украинских зенитчиков отправляют в пехоту

Издание сообщило со ссылкой на источники в частях ПВО Украины, что из-за дефицита бойцов на фронте Генштаб ВСУ "приказал и так истощенным подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехотинцев".

"Это близко к критическому уровню, когда мы не можем быть уверены, что ПВО может функционировать должным образом", - сказал один из источников. По его словам, политика Генштаба угрожает безопасности Украины. "Эти люди знали, как работает ПВО, некоторые прошли обучение на Западе и имели реальные навыки. Теперь их отправляют на фронт сражаться, для чего у них нет никакой подготовки", - добавил источник.

По его словам, командиры частей ПВО могут использовать отправку на фронт как наказание для неугодных им солдат. Кроме того, если бывшие зенитчики попадут в плен на передовой, то могу выдать России чувствительную информацию о позициях и тактике противовоздушной обороны Украины, добавил он.

"Это продолжается уже год, но становится все хуже и хуже, - сказал газете другой офицер ВСУ одной из частей ПВО. - У меня уже осталось меньше половины [от полной численности солдат]. В последние дни приезжала комиссия, и они хотят еще десятки бойцов. У меня остались те, кому за 50 лет, и раненые. Невозможно так вести дело".

Как напоминает The Guardian, в ноябре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая уже сообщала, что военных из частей ПВО перебрасывают на фронт. Тогда представитель Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат подтвердил это и назвал решение "очень болезненным".

Ответ Генштаба ВСУ

В субботу, 21 декабря, Генштаб ВСУ опубликовал развернутый ответ на статью британской газеты. Из текста следует, что часть бойцов частей ПВО Украины действительно перебрасывают на передовую, но речь не идет об узких специалистах.

"Утверждение о "переводе ПВО в пехоту" недостоверно и некорректно", - подчеркнули в Генштбае, подтвердив при этом, что "определенное число военнослужащих из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначено на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями".

По заявлению военных, эта практика "не касается профессиональных специалистов ПВО, обеспечивающих защиту украинского неба". "Речь идет о переназначении и командировании части военнослужащих из состава рот охраны ВС ВСУ, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, не задействованного в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения", - сообщили в Генштабе.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения сложна, и сейчас главное удержать фронт. На выполнение этой первоочередной задачи и направлены решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений. При этом количество сбитых российских "шахедов" отнюдь не уменьшилось. Противовоздушная оборона ВС ВСУ качественно выполняет свои задачи", - добавили в Генштабе.