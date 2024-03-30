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Неизвестный взял заложников в кафе на востоке Нидерландов

Даниил Сотников
30 марта 2024 г.

Захвативший заложников мужчина может быть вооружен и иметь взрывчатку, признаков террористической подоплеки пока не видно, сообщила полиция.

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Полиция на месте захвата заложников в Нидерландах
Полиция на месте захвата заложников в НидерландахФото: ANP/dpa/picture alliance

Неизвестный взял в заложники нескольких человек в кафе города Эде на востоке Нидерландов, сообщила полиция в субботу, 30 марта.

По сведениям полиции, вокруг кафе Petticoat, где удерживаются заложники, были эвакуированы жители 150 квартир. Газета de Telegraaf пишет со ссылкой на анонимные источники, что у злоумышленника есть оружие и взрывчатка. Издание NL Times, напротив, сообщает, что пока неизвестно, вооружен ли захвативший заложников человек.

В полиции назвали ситуацию "достаточно серьезной". Пока не появилось дополнительных признаков возможной террористической подоплеки инцидента, отмечает агентство Reuters. Позднее полиция подтвердила, что трое заложников были отпущены, но ситуация развивается. По данным СМИ, были захвачены около пяти человек.

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