 Неизвестный с оружием пытался проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.05.2021

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Мир

Неизвестный с оружием пытался проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ

Вооруженный мужчина пытался проникнуть на автомобиле на территорию штаб-квартиры ЦРУ. Злоумышленника убеждали сдаться и открыли огонь, когда он вышел из машины с оружием. О его мотивах не сообщается.

Здание и территория штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли

Здание и территория штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли

Неизвестный попытался проникнуть в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом в в понедельник, 3 мая, сообщается в Twitter вашингтонского отдела Федерального бюро расследований (ФБР).

Как сообщается, мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию штаб-квартиры американской разведки без специального допуска. Его остановили сотрудники службы безопасности. После этого они вели переговоры с нападавшим, пытаясь убедить его сдаться. Мужчина отказался покинуть территорию ЦРУ и вышел из машины с огнестрельным оружием в руках.

Прибывшие на место агенты ФБР открыли огонь по нападавшему. Мужчина был ранен и доставлен в больницу. ФБР проводит расследование инцидента. О мотивах и личности нападавшего пока ничего не сообщается.

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    Сведений о жертвах нет

    Официальных сообщений о жертвах нападений нет. По неподтвержденным данным, несколько человек погибли.

    Автор: Илья Коваль


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