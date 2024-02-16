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Неизвестные рассылают мечетям в ФРГ угрозы

Сергей Ромашенко
16 февраля 2024 г.

В Германии неизвестные заказывают онлайн еду от имени мечетей и вписывают в поле для заметок экстремистские высказывания. Полиция Северного Рейна-Вестфалии расследует уже сотни таких случаев.

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Курьер фирмы Lieferando на велосипеде
Злоумышленники пользуются куотерскими службами доставки еды для рассылки угроз мусульманамФото: Elliot Douglas/DW

Полиция в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (СРВ) расследует сотни угроз в адрес мечетей, которые рассылаются с курьерскими службами. Неизвестные от имени мечети делают онлайн заказ в службах доставки еды и в поле для заметок вписывают экстремистские лозунги и угрозы. Полиция расследует уже несколько сот подобных случаев, сообщило земельное ведомство СРВ по уголовным делам в пятницу, 16 февраля.

Только в начале февраля стало известно о нескольких инцидентах в Билефельде, а на этой неделе газеты сообщили об аналогичных случаях в Эссене, Мюнстере, Оснабрюке и Гельзенкирхене. "Предполагаемым заказчикам" в мечетях вместе с чеком вручались распечатанные накладные с оскорбительными или угрожающими приписками.

По сообщению полиции Билефельда, экстремисты пользуются целым рядом курьерских служб доставки еды. В некоторые случаях заказы не выполнялись, поскольку оскорбительные приписки выявлялись еще на стадии обработки. Крупнейшая курьерская служба Lieferando назвала происходящее неприемлемым феноменом. В полиции отметили, что сейчас изучаются пути эффективной борьбы со злоумышленниками, привлекаются специалисты в сфере IT.

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