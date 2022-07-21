 Неизвестные повредили деревья у мемориала в Бухенвальде | Новости из Германии о Германии | DW | 21.07.2022

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Германия

Неизвестные повредили деревья у мемориала в Бухенвальде

Семь из 12 деревьев, высаженных в память об узниках концлагеря, подпилены или сломаны. Власти Веймара назвали инцидент преступлением. В Международном комитете Освенцима возмущены вандализмом.

Одно из пострадавших деревьев

Одно из пострадавших деревьев

Неизвестные повредили несколько высаженных в память об узниках деревьев близ комплекса на территории бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд, сообщил заместитель директора Мемориального фонда Бухенвальда и Дора-Миттельбау Филипп Нойманн-Тейн (Philipp Neumann-Thein) в четверг, 21 июля. Он заявил об инциденте в полицию.

Подпилены или сломаны 7 из 12 деревьев. Подобные атаки происходили в 2019 и 2020 годах.

Реакции Международного комитета Освенцима и властей Веймара

В Международном комитете Освенцима с возмущением отреагировали на случившееся. Выжившие в немецких концентрационных лагерях воспринимают эту "ненавистную и расчетливую демонстрацию силы" как осквернение памяти всех людей, убитых в лагерях, и как атаку на немецкую культуру памяти в целом, заявил вице-президент комитета Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner). "Такие нападения являются результатом изменения политики памяти, к чему снова и снова призывают правые радикалы в "Альтернативе для Германии", - добавил он.

Власти Веймара назвали случившееся преступлением. "Мы не должны и не будем закрывать глаза на эти действия. Я буду работать над тем, чтобы город заменил оскверненные деревья", - подчеркнул обер-бургомистр Петер Кляйне (Peter Kleine).

Двенадцать деревьев были посажены в 2015 году в рамках проекта "1000 буков" в присутствии родственников погибших. У каждого дерева находится табличка в память о различных группах жертв или отдельных узниках концлагеря.

Освобождение концлагеря Бухенвальд

Освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд заключенными и подразделениями вооруженных сил США произошло 11 апреля 1945 года. По данным фонда "Мемориал Бухенвальд и Миттельбау-Дора", в период с 1937 по 1945 год в лагере и в Миттельбау-Доре недалеко от Нордхаузена нацисты уничтожили более 76 000 мужчин, женщин и детей. Туда были депортированы со всей Европы около 340 000 человек.

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    Автор: Мария Джон Санчес, Марина Борисова


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