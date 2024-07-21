Неизвестные осквернили могилу Евгения Пригожина

Надгробный памятник на могиле основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга облили белой краской. Об этом сообщили в субботу, 20 июля, российские СМИ. В соцсетях был распространен видеоролик, на котором видно, что в руку статуи Пригожина вложен некий предмет - СМИ предположили, что это фаллоимитатор.

В тот же день администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга заявила изданию "Подъем" , что, памятник уже приведен в порядок.

Издание "Коммерсант" уточняет, что захоронение привели в порядок бывшие бойцы ЧВК "Вагнер".

Случившимся занимаются правоохранительные органы, о задержании подозреваемых в настоящий момент информации нет.

Евгений Пригожин погиб при крушении своего частного самолета в Тверской области 23 августа 2023 года, ровно два месяца спустя после неудачной попытки военного мятежа. На борту бизнес-джета Embraer также находились командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и еще восемь человек.

Результаты расследования причин авиакатастрофы российские власти не опубликовали.