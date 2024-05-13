Неизвестные осквернили могилу Вольфганга Шойбле

Могила экс-председателя бундестага и бывшего лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble) на кладбище Вальдбах в Оффенбурге осквернена. Об этом сообщили полиция и прокуратура в понедельник, 13 мая.

Согласно этим сообщениям, неизвестные вырыли яму в форме воронки глубиной около 1,2 м, однако до гроба политика добраться не сумели. При этом, по сообщению корреспондента агентства dpa, с могилы Шойбле пропал деревянный крест с его именем. Последний, впрочем, могла забрать полиция вместе с другими вещественными доказательствами - какими именно, журналистам не рассказали.

Расследованием произошедшего занимаются прокуратура и отдел защиты государственной безопасности при Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Нынешняя председательница бундестага, представительница СДПГ Бербель Бас (Bärbel Bas) заявила, что "потрясена и огорчена" осквернением могилы своего предшественника. Она выразила обеспокоенность тем, что "отдельные части общества" могут проявлять такие признаки жестокости и выразила надежду, что преступники скоро будут найдены.

Шойбле был одним из авторитетнейших политиков ФРГ

Вольфганг Шойбле более полувека - с 1972 года - являлся депутатом бундестага. Это рекорд за всю 150-летнюю историю парламентаризма в Германии. В 1984 году Шойбле стал главой ведомства федерального канцлера, а в 1989-м - министром внутренних дел ФРГ. После падения Берлинской стены он сыграл важную роль в переговорах по заключению Договора об объединении между Федеративной Республикой Германия и ГДР. После покушения на предвыборном митинге 12 октября 1990 года Шойбле оказался парализован и на всю оставшуюся жизнь прикован к инвалидной коляске.

В 1998 году он был избран председателем ХДС. Канцлер Гельмут Коль хотел видеть Шойбле своим преемником - однако этого не произошло из-за скандала с незаконным финансированием партии. Во времена правления "большой коалиции" в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ Вольфганг Шойбле был сначала министром внутренних дел (с 2005 года), а затем министром финансов (с 2009 года). В октябре 2017 года он был избран на должность председателя бундестага - согласно Основному закону Германии, это второе лицо в государстве.

Вольфганг Шойбле умер 26 декабря 2023 года на 82-м году жизни. На панихиде 22 января в здании Рейхстага в Берлине присутствовал французский президент Эмманюэль Макрон, назвавший покойного "другом Франции и великим европейцем". Шойбле был похоронен на кладбище в городе Оффенбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг), почетным гражданином которого он являлся.