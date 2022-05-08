Нефтяное эмбарго: что будет с заводом в Шведте?

Почему нефтяное эмбарго ЕС ударит по России сильнее, чем газовое

В ЕС уже на этой неделе могут принять шестой пакет санкций против РФ, включающий в себя нефтяное эмбарго. Эксперты, впрочем, по-разному оценивают эффект от этого решения.