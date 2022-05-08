Нефтяное эмбарго: что будет с заводом в Шведте?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Импорт российской нефти Евросоюз хочет остановить. Это угрожает закрытием целому заводу на востоке Германии.
В Шведте-на-Одере обеспокоены судьбой местного нефтеперерабатывающего завода. Ведь он полностью зависит от российской нефти. Жители города не уверены, что ей быстро найдут замену.
Еврокомиссия хочет ввести нефтяное эмбарго против России. Премьер Венгрии Виктор Орбан намерен воспользоваться правом вето. К чему это приведет и как реагируют в Евросоюзе?
Эмбарго на нефть из России угрожает немецкому заводу "Роснефти", полностью зависящему от трубопровода "Дружба". Министр экономики ФРГ Роберт Хабек встретился с его рабочими.
В ЕС уже на этой неделе могут принять шестой пакет санкций против РФ, включающий в себя нефтяное эмбарго. Эксперты, впрочем, по-разному оценивают эффект от этого решения.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия