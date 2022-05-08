 Нефтяное эмбарго: что будет с заводом в Шведте? | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.05.2022

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Нефтяное эмбарго: что будет с заводом в Шведте?

Импорт российской нефти Евросоюз хочет остановить. Это угрожает закрытием целому заводу на востоке Германии.

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