Нефтяное эмбарго ЕС: запрет есть, а российская нефть течет

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Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на российскую нефть. Поставки в Венгрию, Словакию и Чехию продолжатся. Дырявый компромисс получается!
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