Нефтяное эмбарго ЕС: запрет есть, а российская нефть течет

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

Польша переключится на Baltic Pipe

Россия в конце апреля отключила газ и Польше, но Варшава и так не собиралась продлевать истекающий в декабре 2022 года долгосрочный контракт с "Газпромом". С осени те же самые 10 млрд куб. м в год будут поступать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию. Самая сложная часть этого проекта с участием ЕС - прокладка труб по дну Северного и Балтийского морей - завершилась в конце 2021 года.