 Нефтяное эмбарго ЕС: запрет есть, а российская нефть течет | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 31.05.2022

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Европа

Нефтяное эмбарго ЕС: запрет есть, а российская нефть течет

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на российскую нефть. Поставки в Венгрию, Словакию и Чехию продолжатся. Дырявый компромисс получается!

По нефтяной трубе продолжает течь нефть, на трубе висит флаг ЕС с надписью нефтяное эмбарго

Смотрите также:

  • Норвежская газовая платформа Troll A

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Норвегия качает по максимуму

    Важнейший после "Газпрома" поставщик трубопроводного газа в ЕС - норвежская госкомпания Equinor. В 2022 году она до максимума загрузила свои мощности и даже сократила сроки профилактических работ. На снимке: крупнейшая в мире газовая платформа Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море расширили и модернизировали к осени 2021 года.

  • 11 апреля 2022 года, подписание газового соглашения между Италией и Алжиром

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Алжир увеличивает поставки в Италию

    Подводные трубопроводы в Испанию и Италию обеспечили Алжиру третье место среди экспортеров газа в ЕС. В апреле правительственная делегация из Рима договорилась с президентом Алжира о значительном увеличении поставок. После переговоров в том же месяце с Анголой и Республикой Конго об импорте СПГ Италия заявила, что зависимость от российского газа закончится примерно через 18 месяцев.

  • СПГ-танкер с надписью LNG в океане

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Сжиженный газ идет со всего мира

    Благодаря технологии сжижения газа и океанским танкерам на мировой газовый рынок выходят все новые страны. Сегодня СПГ (LNG) производят практически на всех континентах. До 2022 года его главными покупателями были Япония, Китай, Южная Корея и другие страны Азии, но резкий скачок цен повысил привлекательность европейского рынка. В ЕС сейчас 26 терминалов по приему СПГ, больше всего - в Испании.

  • 5 мая 2022 года, начало строительства причала для плавучего СПГ-терминала в Вильгельмсхафене

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    В ФРГ будет 4 плавучих СПГ-терминала

    Компания Uniper начала 5 мая строить в Вильгельмсхафене причал для первого в ФРГ плавучего СПГ-терминала. Когда Россия 24 февраля напала на Украину, Германия была единственной крупной страной ЕС без собственной инфраструктуры для приема танкеров с СПГ. Но уже в апреле правительство забронировало четыре регазификационных судна. Два могут войти в строй в конце 2022 года, два других - к маю 2023-го.

  • Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ведет переговоры в Катаре

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Энергетическое партнерство с Катаром

    Одним из трех крупнейших экспортеров СПГ после Австралии и США является Катар. Однако в ближайшие годы этот эмират может вновь выйти в мировые лидеры, поскольку инвестирует сейчас в дальнейшую разработку гигантского месторождения Северный / Южный Парс в Персидском заливе. В марте министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился в Дохе о долгосрочном энергетическом партнерстве с Катаром.

  • Рабочий проверяет датчики в немецком ПХГ Rehden

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Берлин взялся за пустое ПХГ Rehden

    Крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС подземное хранилище газа Rehden с лета 2021 года было фактически пустым. До апреля 2022-го оно принадлежало "Газпрому", но российский госконцерн попытался в нарушение закона продать свою дочернюю компанию Gazprom Germania без разрешения правительства ФРГ, после чего оно до 30 сентября взяло под свой контроль все ее активы - и наконец занялось заполнением этого ПХГ.

  • 3 мая 2022 года, торжественный старт строительства СПГ-терминала в греческом порту Александруполисе

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Балканы ждут СПГ-терминал в Греции

    Лидеры Греции, Болгарии, Сербии и Северной Македонии вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дали 3 мая в северогреческом порту Александруполисе старт сооружению плавучего СПГ-терминала. Он будет с конца 2023 года ежегодно поставлять около 6 млрд кубометров газа во все эти страны. По планам оператора проекта Gastrade, вторая регазификационная установка сможет снабжать и Молдову с Украиной.

  • Труба, символизирующая проект интерконнектора ICGB

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Труба для независимости Болгарии

    Чтобы Болгария и другие балканские страны могли получать топливо из Александруполиса и из уже действующего газопровода TAP, по которому в ЕС идет азербайджанский газ, нужен интерконнектор - соединение с газотранспортной системой Греции. Проект ICGB мощностью до 5 млрд куб. м затягивается на 2 года, однако летом Болгария, которой Россия отключила газ, наконец-то сможет воспользоваться этой трубой.

  • Судно-трубоукладчик при прокладке на Балтике польского газопровода Baltic Pipe

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Польша переключится на Baltic Pipe

    Россия в конце апреля отключила газ и Польше, но Варшава и так не собиралась продлевать истекающий в декабре 2022 года долгосрочный контракт с "Газпромом". С осени те же самые 10 млрд куб. м в год будут поступать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию. Самая сложная часть этого проекта с участием ЕС - прокладка труб по дну Северного и Балтийского морей - завершилась в конце 2021 года.

  • 5 мая 2022 года, торжественная церемония открытия польско-литовского интерконнектора GIPL

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Газовая взаимопомощь на Балтике

    Президенты Польши, Литвы и Латвии вместе с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон 5 мая ввели в строй 500-километровый интерконнектор GIPL мощностью 2 млрд куб. м, соединивший польскую газотранспортную систему, подключенную к немецкой, с литовской. А она связана с латвийской, эстонской и финской. Это обеспечит оперативную переброску нужных объемов газа между странами на северо-востоке ЕС.

  • Реджеп Тайип Эрдоган машет рукой буровому судну Fatih

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Турция хочет добывать собственный газ

    Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

  • Вид сверху приемного терминала газопровода Северный поток-2

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    "Северный поток-2" канул в Лету

    Тихо и безлюдно на приемном терминале российского газопровода "Северный поток-2" в немецком Любмине. После нападения России на Украину этот проект, вокруг которого было столько шума, превратился в инвестиционную руину на дне Балтики. Его немецкие финансисты, компании Wintershall Dea и Uniper, списали примерно по 1 млрд евро и возвращаться к нему не намерены. Uniper строит теперь СПГ-терминал.

    Автор: Андрей Гурков


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