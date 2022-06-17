Нефтяная дружба России и Китая: какой ценой?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти Китаю. Причина рекордного объема поставок - значительные скидки для покупателей из КНР на фоне отказа стран Запада от российских углеводородов.
Смотрите также:
РФ вновь оттеснила Саудовскую Аравию с 1-го места по поставкам нефти КНР. Пекин закупает нефть у Москвы со скидками до 30% от стоимости на фоне западных санкций против России из-за войны в Украине.
Аршак Макичян требует ввести эмбарго на ископаемое топливо из России, потому что на деньги от его продажи финансируется война. В мае он узнал, что его хотят лишить гражданства РФ. Интервью DW.