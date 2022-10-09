Нефтегазовые доходы Норвегии могут вырасти в четыре раза

Общий доход норвежского государства от продажи нефти и газа в 2022 году может достичь 1,169 триллиона крон (ок. 112 миллиардов евро). В 2021 году - 288 млрд крон (27,6 млрд евро).

В Норвегии эксперты ожидают четырехкратного роста доходов государства от нефтегазовой отрасли, пишет в воскресенье, 9 октября, российское издание "Коммерсант", ссылаясь на отчет, опубликованный на официальном портале norskpetroleum.no .

Согласно этому отчету, общий доход норвежского государства от продажи нефти и газа в 2022 году может достичь 1,169 триллиона крон (ок. 112 миллиардов евро). В 2021 году этот показатель равнялся 288 млрд крон (27,6 млрд евро).

При этом прогнозируемые данные на 2023 год еще выше и достигают 1,384 трлн крон (ок. 132,6 млрд евро). Большая часть от этих средств будет направлена в суверенный фонд Норвегии, который является крупнейшим в мире и в 2017 году превысил 1 трлн долларов. Главная задача фонда - финансирование государства на случай падения прибыли от продажи нефти и газа, приносящей основной доход бюджету Норвегии.

WP: Норвегия заменила РФ как основной поставщик в ЕС

В свою очередь, американское издание The Washington Post отмечает что "Норвегия, а не Россия, является сейчас ведущим поставщиком природного газа в Европейский Союз". Как отмечается в публикации, "взрывы, повредившие российский газопровод "Северный поток", не привели к кризису поставок, потому что ЕС сократил свою зависимость от российского газа, на той же неделе отпраздновав открытие нового газопровода из Норвегии в Польшу".

В то же времы, сверхприбыли норвежской нефтегазовой отрасли подвергаются критике на фоне войны в Украине. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Осло в косвенной "наживе" на сложившейся ситуации, призвав власти Норвегии поделиться своей "избыточной, гигантской" прибылью с Украиной, пишет WP.

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