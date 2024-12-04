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Нефтяной фонд Норвегии продает активы РФ в поддержку Украины

Ольга Лебедева
4 декабря 2024 г.

Фонд национального благосостоянии Норвегии - крупнейший в мире фонд такого рода - заявил о продаже российской компании Evraz, поскольку та поставляет сталь для войны против Украины.

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Флаг Норвегии
Нефтяной фонд Норвегии продает российские активыФото: Andreas Mallinckrodt/imageBROKER/IMAGO

Фонд национального благосостояния Норвегии (Нефтяной фонд) продает свои российские и израильские активы. Центральный банк Норвегии, управляющий крупнейшим в мире пенсионным фондом в размере 1,7 трлн евро, подтвердил это решение вечером во вторник, 3 декабря, заявив, что оно принято по соображениям этики.

Решение принято из-за войны в Украине и на Ближнем Востоке

Нефтяной фонд отказался от долей в российской металлургической и горнодобывающей компании Evraz, а также от активов израильской телекоммуникационной компании Bezeq из-за войны РФ против Украины и эскалации палестино-израильского конфликта.

Evraz снабжает сталью оборонную промышленность России и тем самым "способствует противозаконной военной агрессии РФ против Украины", заявили в Осло. Поскольку компания Evraz не ответила на несколько запросов, совет по этике Центробанка посоветовал исключить ее из Нефтяного фонда.

Израильская компания предлагает свои услуги в том числе в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, которые международное право считает незаконными, указывается далее.

Премьер Норвегии: Россия бросает вызов демократиям

В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, объясняя решение, заявил о крупнейшей угрозе безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Россия "бросает вызов нашим ценностям, нормам и принципам, на которых основываются демократические общества", подчеркнул премьер.

По состоянию на конец июня Нефтяной фонд владел 0,96 процента акций Evraz и 0,76 процента акций Bezeq. Как отмечает агентство AFP, о подобных решениях Центральный банк Норвегии объявляет только после продажи акций компаний. Фонду разрешено инвестировать только в зарубежные компании, на данный момент он владеет долями почти в 9000 фирм в 71 стране. Ему принадлежит около 1,5 процента акций всех компаний мира, зарегистрированных на фондовых биржах.

 

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