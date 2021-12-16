Недовольство QR-кодами в России - прививка от лояльности?

Российская политика в карикатурах

Разговор Байдена и Путина: кто возьмет верх?

Разговор между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным запланирован на 7 декабря. До этого каждый старается перетянуть одеяло, точнее телефонную трубку, на себя, констатирует Сергей Елкин.