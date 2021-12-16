Недовольство QR-кодами в России - прививка от лояльности?

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах, но не на транспорте - возможно, из-за недовольства многих россиян. Их чувства озвучил Сергей Елкин.
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Депутаты приняли в первом чтении резонансный законопроект правительства РФ, подразумевающий введение обязательных COVID-сертификатов для посещения общественных мест.
Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения Госдумой. Изначально введение QR-кодов о вакцинации против коронавируса или наличии антител к инфекции предполагалось для пассажиров самолетов и поездов.