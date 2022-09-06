Не застегнул пуговицу - в карцер

Каждый политзаключенный в Беларуси - на особом контроле тюремщиков. Отправить в карцер за пыль на тумбочке или запретить общаться с близкими в белорусских колониях - в порядке вещей.

Политзаключенные в Беларуси получают не только срок за свою позицию, в колониях они - на постоянном контроле у администрации. Им не передают письма от людей, которые хотят их поддержать. Им запрещают заниматься спортом. Другим заключенным не разрешают с ними общаться. А еще к наказанию могут прибавить еще два года заключения - за нарушения вроде пыли на тумбочке или неровно заправленной постели. Об этом DW рассказали бывшие заключенные и правозащитник.

Сколько политзаключенных находится в белорусских тюрьмах, точно не известно. Правозащитники заявляют о 1 325 осужденных , но признают, что список может быть неполным - часто сами фигуранты и их родные не рассказывают о преследовании. А представители Следственного комитета заявляли, что после выборов 2020 года было заведено 11 тысяч уголовных дел "экстремистской направленности". Каждый политзаключенный, говорят правозащитники, - на особом контроле у администрации колонии.

Желтые бирки вешают не только на осужденных по "протестным" статьям

"Механизмы давления были отработаны задолго до 2020 года, причем на обыкновенных заключенных, которых сажали не за политику, - говорит юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко. - Из нового, пожалуй, то, что политзаключенных уже автоматически ставят на учет как "склонных к экстремизму и другим деструктивным действиям" и вешают желтую бирку. Это накладывает определенные ограничения: например, их конвоируют в колонию в наручниках, а осужденных за убийство, для сравнения, - без наручников".

Павел Сапелко Фото: privat

Как стало известно DW, желтые бирки вешают не только на осужденных по "протестным" статьям, но и на тех, у кого в багаже есть административная статья за участие в несанкционированной акции протеста, хотя, по критериям правозащитников, они могут и не считаться политзаключенными. Правонарушения, по закону, сгорают через год, но для администрации колонии это значения не имеет.

"С желтыми бирками ходят и осужденные за экономику (экономические преступления - Ред.), - рассказал бывший заключенный, который вышел на свободу в июле из колонии в Брестской области. - Смотрят по базе, если была статья 23.34 - будет и желтая бирка. Ну и начинаются ограничения: на спорт - нельзя, дни открытых дверей (когда родственники могут приехать в колонию и посмотреть, в каких условиях содержится их близкий - Ред.) - нельзя, длительное свидание - нельзя, да даже краткосрочное, если навешали нарушений, тоже не получишь".

По словам собеседника, у администрации позиция такая: политзаключенные постоянно должны быть "в минусе", то есть с взысканиями за нарушения, чтобы не было возможности выйти досрочно или по амнистии, чтобы лишить их права на передачи и посылки, звонки и встречи с родными, а еще урезать сумму, на которую можно покупать вещи и продукты в тюремном магазине.

"Любого заключенного можно найти, за что наказать"

"После референдума (по изменению Конституции, прошел 27 февраля 2022 года - Ред.) политзаключенным перестали выдавать письма от людей, которые не являются родственниками, - рассказал бывший политзаключенный, которого также освободили в июле, но из другой колонии. - Другим зэкам запрещали общаться с политзаключенными, особенно если человек, скажем так, известный, ему пытались устроить своего рода игнор. Еще от "политических" не принимали деньги. Например, все сбрасываются на ремонт, а мы не можем. Но за это зэки не гнобили, относились с пониманием, не мы же это придумали".

По словам собеседников, больше всего проблем у осужденных, которых наказали за столкновение с силовиками или негативные комментарии в их адрес. Часто политзаключенных отправляют в штрафной изолятор сразу по прибытии в колонию. Чем больше администрация "найдет" нарушений, тем выше риск, что человека переведут из отряда в помещение камерного типа, а возможно, ужесточат режим отбытия наказания (с общего - на усиленный или даже тюрьму) или добавят срок. В Уголовном кодексе есть специальная статья - "Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения".

"Статья 411 - это ружье, которое висит на стене и в любой момент может выстрелить, - считает Павел Сапелко. - За один и тот же набор нарушений заключенный может получить либо наказание в виде заключения в штрафной изолятор, либо может быть переведен на более жесткий режим, либо получить дополнительный срок - до двух лет лишения свободы. Четкого списка нарушений нет, у администрации - широкий выбор. Были случаи, когда наказывали за то, что была неровно заправлена кровать, за не застегнутую пуговицу на робе, за пыль на тумбочке".

Правозащитники еще до 2020 года неоднократно обращались к представителям власти с требованием уйти от этой пагубной практики. Позицию государства, по словам Сапелко, озвучила комиссия по законодательству нижней палаты парламента. "В ответе указывалось, что статья 411 УК имеет право на существование и соответствует принципам уголовного законодательства. На практике мы видим, что любого заключенного можно найти, за что наказать. Или спровоцировать его (для этого используют заключенных, лояльных администрации - Ред.), или даже придумать нарушение", - заключает эксперт.

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