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Не убивайте бродячих собак! Турки против планов Эрдогана

Бурак Юнверен | Наталья Позднякова
30 июля 2024 г.

Планы по истреблению бродячих собак в Турции, предусмотренные новым законом, который был принят парламентом, вызвали возмущение и раскололи общество. Защитники животных требуют отозвать законопроект.

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Собака, у которой нет хозяина, на станции метро в Стамбуле
Собака, у которой нет хозяина, на станции метро в Стамбуле Фото: Istanbuler Stadtverwaltung/dpa/picture alliance

В Турции почти четыре миллиона бродячих собак. Их боятся многие жители, которые считают бездомных животных серьезной проблемой. Правительство Эрдогана с помощью изменений в законе о защите животных хочет решить эту проблему довольно жестко - разрешив убивать бродячих собак, усыпляя их. Защитники животных по всей стране протестуют. Тем не менее 30 июля парламент страны утвердил законопроект, который может привести к массовому убийству бездомных животных. До сих пор в Турции действовал запрет на уничтожение бродячих собак и кошек.

Дебаты в парламенте Турции по поводу бездомных животных   

В парламентской комиссии депутаты на протяжении двух недель спорили на эту тему. Не только в стенах здания парламента, но и за его пределами велись ожесточенные дискуссии. Все это время защитники животных следили за дебатами в парламенте, которые транслировались на экран монитора, установленного в коридоре здания, и распространяли самые громкие заявления членов комиссии в интернете. Но споры были настолько острыми, а отдельные высказывания вызывали такой общественный резонанс , что в итоге администрация убрала монитор, а у здания парламента усилили полицейский патруль и ужесточили меры безопасности.

Этот монитор администрация убрала из здания парламента
Этот монитор администрация убрала из здания парламента Фото: Gülsen Solaker/DW

Парламентская комиссия после долгих обсуждений приняла все 17 изменений в проект закона о защите животных. Позже  документ одобрили депутаты. Поскольку большинство в турецком парламенте у партии Эрдогана - АКП и его союзницы ультранационалистической партии МHP, спорный законопроект, был принят практически беспрепятственно.

Между тем протесты, организованные защитниками животных, в стране не прекращаются. Протестующие предостерегают власти от убийства бродячих животных. Обсуждение темы вышло далеко за пределы Турции. Даже французская актриса Брижит Бардо в письме, адресованном Эрдогану, попросила отозвать законопроект. А турецкий пловец национальной сборной заявил, что пока не будет отозван этот документ, он в знак протеста объявит голодовку. Внутри Турции новый закон критикуют еще и за то, что при его разработке не были учтены ни мнения защитников животных, ни ветеринаров, ни оппозиции и гражданских активистов. 

Протесты против убийства бродячих собак

Законодательство Турции до настоящего момента обеспечивало защиту всем домашним животным, гарантируя им право на жизнь в нормальных условиях. Это распространялось и на животных, у которых нет дома и хозяина. Целью изменений в закон, как подчеркивают защитники животных, является ограничение свободы тех четвероногих питомцев, которые нуждаются в уходе. Например, собаки, которые неизлечимо больны, но которых никто не хочет брать к себе, чтобы ухаживать за ними, должны быть усыплены. Эту жестокую меру правительство Турции, впрочем, называет "помощью умирающим".

Парламентская комиссия одобрила изменения в закон о защите животных
Парламентская комиссия одобрила изменения в закон о защите животных Фото: Anka

После долгих обсуждений члены парламентской комиссии убрали эту спорную формулировку из законопроекта. Но в целом это практически ничего не меняет. "В ситуации, когда негативное поведение животного не может контролироваться, ветеринар имеет право вынести решение о том, чтобы усыпить животное", говорится в принятом парламентом документе.

По мнению ветеринаров и защитников животных, принятие изменений в закон о защите животных - это попытка турецких властей  убрать с улиц всех бродячих собак. Однако президент турецкого союза ветеринаров Мурат Арслан считает, что истребление бездомных животных не является решением проблемы. Он выступает за то, чтобы медицинским способом лишать животных, у которых нет хозяев, возможности производить потомство. Тем временем почти четверть всех бродячих собак в Турции уже стерилизована. "В мире нет ни одной страны, которая решала бы проблему, убивая животных", - говорит Арслан. Если бы государство обеспечило необходимые возможности, каждый ветеринар мог бы стерилизовать до десяти животных в день.

"Не дадим убивать животных"

Гюлиз Гюндюз из турецкой организации по защите животных "Закон жизни" говорит, что убийство бродячих собак не является в Турции чем-то новым. "Сначала животные жили по соседству с нами, потом власти вытеснили их на окраины города, где они умирают без воды и еды", - говорит Гюндюз. Она весьма эмоционально предупреждает политиков: "Если вы придете к нам, чтобы забрать наших животных, мы поставим перед вами стену. Вы не сможете убить этих животных, прежде чем не убьете нас".

Протесты против нового законопроекта
Протесты против нового законопроекта об убийстве бездомных животных Фото: ANKA

Незе Озканоглу, вице-президент Центра прав животных в Анкаре, говорит о том, что у нынешнего закона есть опасный потенциал - он фактически разрешает убивать животных без повода. Защитница прав животных указывает и на другую проблему: "То, что мы сейчас имеем, это ни в коем случае не закон, который поможет контролировать популяцию животных, а документ, который лишь усилит раскол в обществе".

Президент Эрдоган, в свою очередь, защищает новый закон: "В Турции есть проблема с бездомными животными. Наш народ ожидает от нас, чтобы мы решили эту проблему. Мы не можем просто смотреть и ничего не делать".

После вступления закона в силу, местные власти будут обязаны его выполнять. Крупнейшая оппозиционная партия Турции CHP уже заявила, что в городах, где правят ее представители, меры по убийству животных вводиться не будут. Это касается в настоящий момент почти половины всех турецких городов, в том числе Стамбула и Анкары. Правда, при этом возникает риск у сотрудников коммунальных служб, которым грозит наказание на невыполнение закона.

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