Не убивайте бродячих собак! Турки против планов Эрдогана

В Турции почти четыре миллиона бродячих собак. Их боятся многие жители, которые считают бездомных животных серьезной проблемой. Правительство Эрдогана с помощью изменений в законе о защите животных хочет решить эту проблему довольно жестко - разрешив убивать бродячих собак, усыпляя их. Защитники животных по всей стране протестуют. Тем не менее 30 июля парламент страны утвердил законопроект, который может привести к массовому убийству бездомных животных. До сих пор в Турции действовал запрет на уничтожение бродячих собак и кошек.

Дебаты в парламенте Турции по поводу бездомных животных

В парламентской комиссии депутаты на протяжении двух недель спорили на эту тему. Не только в стенах здания парламента, но и за его пределами велись ожесточенные дискуссии. Все это время защитники животных следили за дебатами в парламенте, которые транслировались на экран монитора, установленного в коридоре здания, и распространяли самые громкие заявления членов комиссии в интернете. Но споры были настолько острыми, а отдельные высказывания вызывали такой общественный резонанс , что в итоге администрация убрала монитор, а у здания парламента усилили полицейский патруль и ужесточили меры безопасности.

Этот монитор администрация убрала из здания парламента Фото: Gülsen Solaker/DW

Парламентская комиссия после долгих обсуждений приняла все 17 изменений в проект закона о защите животных. Позже документ одобрили депутаты. Поскольку большинство в турецком парламенте у партии Эрдогана - АКП и его союзницы ультранационалистической партии МHP, спорный законопроект, был принят практически беспрепятственно.

Между тем протесты, организованные защитниками животных, в стране не прекращаются. Протестующие предостерегают власти от убийства бродячих животных. Обсуждение темы вышло далеко за пределы Турции. Даже французская актриса Брижит Бардо в письме, адресованном Эрдогану, попросила отозвать законопроект. А турецкий пловец национальной сборной заявил, что пока не будет отозван этот документ, он в знак протеста объявит голодовку. Внутри Турции новый закон критикуют еще и за то, что при его разработке не были учтены ни мнения защитников животных, ни ветеринаров, ни оппозиции и гражданских активистов.

Протесты против убийства бродячих собак

Законодательство Турции до настоящего момента обеспечивало защиту всем домашним животным, гарантируя им право на жизнь в нормальных условиях. Это распространялось и на животных, у которых нет дома и хозяина. Целью изменений в закон, как подчеркивают защитники животных, является ограничение свободы тех четвероногих питомцев, которые нуждаются в уходе. Например, собаки, которые неизлечимо больны, но которых никто не хочет брать к себе, чтобы ухаживать за ними, должны быть усыплены. Эту жестокую меру правительство Турции, впрочем, называет "помощью умирающим".

Парламентская комиссия одобрила изменения в закон о защите животных Фото: Anka

После долгих обсуждений члены парламентской комиссии убрали эту спорную формулировку из законопроекта. Но в целом это практически ничего не меняет. "В ситуации, когда негативное поведение животного не может контролироваться, ветеринар имеет право вынести решение о том, чтобы усыпить животное", говорится в принятом парламентом документе.

По мнению ветеринаров и защитников животных, принятие изменений в закон о защите животных - это попытка турецких властей убрать с улиц всех бродячих собак. Однако президент турецкого союза ветеринаров Мурат Арслан считает, что истребление бездомных животных не является решением проблемы. Он выступает за то, чтобы медицинским способом лишать животных, у которых нет хозяев, возможности производить потомство. Тем временем почти четверть всех бродячих собак в Турции уже стерилизована. "В мире нет ни одной страны, которая решала бы проблему, убивая животных", - говорит Арслан. Если бы государство обеспечило необходимые возможности, каждый ветеринар мог бы стерилизовать до десяти животных в день.

"Не дадим убивать животных"

Гюлиз Гюндюз из турецкой организации по защите животных "Закон жизни" говорит, что убийство бродячих собак не является в Турции чем-то новым. "Сначала животные жили по соседству с нами, потом власти вытеснили их на окраины города, где они умирают без воды и еды", - говорит Гюндюз. Она весьма эмоционально предупреждает политиков: "Если вы придете к нам, чтобы забрать наших животных, мы поставим перед вами стену. Вы не сможете убить этих животных, прежде чем не убьете нас".

Протесты против нового законопроекта об убийстве бездомных животных Фото: ANKA

Незе Озканоглу, вице-президент Центра прав животных в Анкаре, говорит о том, что у нынешнего закона есть опасный потенциал - он фактически разрешает убивать животных без повода. Защитница прав животных указывает и на другую проблему: "То, что мы сейчас имеем, это ни в коем случае не закон, который поможет контролировать популяцию животных, а документ, который лишь усилит раскол в обществе".

Президент Эрдоган, в свою очередь, защищает новый закон: "В Турции есть проблема с бездомными животными. Наш народ ожидает от нас, чтобы мы решили эту проблему. Мы не можем просто смотреть и ничего не делать".

После вступления закона в силу, местные власти будут обязаны его выполнять. Крупнейшая оппозиционная партия Турции CHP уже заявила, что в городах, где правят ее представители, меры по убийству животных вводиться не будут. Это касается в настоящий момент почти половины всех турецких городов, в том числе Стамбула и Анкары. Правда, при этом возникает риск у сотрудников коммунальных служб, которым грозит наказание на невыполнение закона.