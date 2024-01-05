Почему Запад не дает Украине оружия для ударов по РФ

Союзники помогают Киеву противостоять вторжению России, но "красные линии" проходят по границе Украины. Бить западным оружием по российской территории ВСУ не могут. Как это влияет на ход войны?

После массированных обстрелов Россией украинских городов в канун Нового года в Германии снова звучат призывы передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Представитель правительства заявил в среду, 3 января, что позиция Берлина остается неизменной. Ранее одной из причин этого канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) называл риск "эскалации" и втягивания Германии в войну. СМИ пишут, что за этой формулировкой скрывается опасение, что ракеты с дальностью до 500 километров могут наносить удары по российской территории. Киев готов пообещать этого не делать.

Берлин ждет синхронного решения Вашингтона?

Самое дальнобойное оружие Украина получает с весны 2023 года от Великобритании и Франции, чьи ракеты Storm Shadow и Scalp EG могут поражать цели на расстоянии более 250 километров. Киев периодически наносит ими удары по тылам российской армии на оккупированных территориях, включая Крым, но ни разу - по признанной в мире территории РФ. Это - часть гарантий, предоставленных Украиной Западу. Но Берлину, судя по всему, этого недостаточно.

"Мне кажется, что канцлер Шольц предоставит Украине Taurus только тогда, когда США дадут аналогичное оружие - ATACMS с унитарными боеголовками и высокой дальностью", - сказал в беседе с DW эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange). Он надеется, что это решение будет принято в Берлине и Вашингтоне "скоро". Год назад Германия согласилась передать Украине современные танки только после аналогичного решения Соединенных Штатов. Осенью 2023 года США передали Украине ракеты ATACMS с кассетными боеголовками и дальностью около 160 километров. У таких же ракет с унитарными боеголовками дальность почти в два раза больше.

Крымский мост Фото: REUTERS

Одна из особенностей ракет Taurus - считается, что они идеально подходят для разрушения бункеров и мостов, например, Крымского. Но, похоже, Крымский мост - исключение. Большая его часть на законной территории Украины, но ВСУ не бьют по нему западным оружием.

С самого начала российского вторжения Запад оговаривал, что его оружие не будет использовано на признанной в мире российской территории. Киев держал слово. Будь то удары беспилотниками по Москве, ответственность за которые Киев официально на себя не взял, или атака морскими дронами кораблей в Новороссийске - Украина, очевидно, использовала свои разработки. То же касается и недавних ударов ВСУ по целям в Белгороде.

Западая бронетехника в Белгородской области

С западными вооружениями на территории РФ было лишь несколько предполагаемых инцидентов. Так, 13 мая 2023 года появились сообщения в российских и украинских источниках, что в Брянской области на границе с Украиной была сбита российская боевая авиагруппа - около четырех самолетов и вертолетов. Звучали предположения, что ВСУ могли использовать американский комплекс ПВО Patriot.

Американские машины в Белгородской области, фото Минобороны РФ, май 2023 Фото: Russian Defence Ministry/TASS/picture alliance

Примерно тогда же, накануне летнего украинского контрнаступления, в Белгородскую область зашли c территории Украины группы воюющих на стороне Киева граждан России из вооруженных формирований "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". Как можно было увидеть на фотографиях, распространенных позже российским Минобороны, они использовали западное оружие и легкую западную бронетехнику, что вызвало критику со стороны партнеров Украины. Больше таких громких случаев не было.

Главком ВСУ, генерал Валерий Залужный не раз заявлял, что для победы Украине важно наносить удары по территории России. "На войне можно и необходимо убивать врага на его территории", - сказал Залужный в июле 2023 года в интервью Washington Post. Он добавил, что если партнеры Украины "боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего".

Запад не хочет "провоцировать" Россию?

Насколько ограничения Запада сдерживают Украину? "Если бы Украина могла бить (западными. - Ред.) ракетами по Белгородской области, это бы не сильно помогло, - сказал DW киевский военный эксперт Сергей Грабский. - Передаваемые средства поражения более эффективны против тактических объектов, которые находятся в зоне досягаемости в основном на (оккупированной. - Ред.) территории Украины". По его словам, западных ракет "критически мало, чтобы распылять их, нанося удары, которые ничего не могут изменить на поле боя". Если бы таких ракет были сотни, а не десятки, тогда ситуация была бы другой, считает Грабский.

Он с пониманием относится к позиции Запада и Германии. По словам Грабского, партнеры Украины сейчас не готовы отражать нападение России на страны НАТО, а поэтому политическая причина ограничений - "нежелание Запада провоцировать Россию, страну с ядерным потенциалом".

Последствия российского удара по Киеву, 2 января 2024 года Фото: Yevhen Kotenko/REUTERS

Устав ООН дает Украине право защищаться

Может ли Украина обвинять Запад в том, что, ограничив действие своего оружия территорией Украины, он несет долю ответственности за неудачное контрнаступление ВСУ? Полковник Маркус Райснер (Markus Reisner), историк, офицер службы Генштаба австрийской армии, в беседе с DW указал на непрямые ограничения. "Передаются не все военные инструменты, которые есть в наличии. Но забивать гвозди без молотка тяжело", - говорит Райснер. По его словам, "страх многих западных стран часто основан на чистом эгоизме", желании вернуть "прежнюю жизнь" и вновь "вести бизнес с Россией". Эксперт уверен, что "это в прошлом".

Райснер напомнил об Уставе ООН, который дает Украине право защищаться от нападения России. По его словам, ВСУ давно проводят спецоперации на территории России, а удары беспилотниками, скорее, призваны показать российскому населению, что "война не где-то там далеко". Райснер признал, что избежать жертв среди мирного населения в городских условиях сложно, но последствия действий Украины в отношении России несоизмеримы с тем, что делает сама Россия.

"Россияне за несколько дней нанесли более 500 ударов ракетами и дронами, - говорит Райснер. - Как отреагировал Запад? Несколько сухих фраз и заявлений о намерениях".

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